Haber Giriş: 16 Şubat 2022 Çarşamba 16:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Reuters'ın Ukrayna canlı yayınında garip olay
[Fotoğraf: TRT Haber]
Rusya-Ukrayna gerilimi gündemde yerini korurken Reuters’ın Ukrayna’nın başkenti Kiev’den yaptığı canlı yayına üzerinde ilan bulunan drone uçurdular.
Çeşitli devlet liderleri kameraların karşısına geçerek Rusya Ukrayna krizine dair önemli mesajlar verdi.
Karşılıklı açıklamalar devam ederken, Reuters Ukrayna’nın başkenti Kiev’den canlı yayın paylaştı.
6 saati aşkın devam eden yayının bir bölümünde Kiev'deki Rusya Büyükelçiliği'nin telefon numarasına sahip "Straw'da bir garaj satacağım" yazılı bir drone canlı Reuters yayınına girdi.
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