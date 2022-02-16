Çeşitli devlet liderleri kameraların karşısına geçerek Rusya Ukrayna krizine dair önemli mesajlar verdi.

Karşılıklı açıklamalar devam ederken, Reuters Ukrayna’nın başkenti Kiev’den canlı yayın paylaştı.

6 saati aşkın devam eden yayının bir bölümünde Kiev'deki Rusya Büyükelçiliği'nin telefon numarasına sahip "Straw'da bir garaj satacağım" yazılı bir drone canlı Reuters yayınına girdi.