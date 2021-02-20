Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 328 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı 83 bin 964'e çıktı.

Virüs tespit edilen kişi sayısı 24 bin 116 artışla 3 milyon 560 bin 764'e yükseldi. Son 7 günde hastanelerde tedaviye alınan 9 bin 435 kişiden 1764'ü yoğun bakımda yatıyor.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 27 Aralık 2020'den bu yana COVID-19 aşısı uygulananların sayısı 2 milyon 535 bin 436'ya yükseldi, bunlardan 1 milyon 132 bin 918'ine ikinci doz aşı yapıldı.

