Alevler tüm binayı sarıp çatıya ulaşınca çareyi karşı apartmanın terasına atlamakta buldu.

Amerika Birleşik Devletleri'nin İllinois eyaletindeki bir binada yangın çıktı.

Chicago şehrinde sabah saatlerinde çıkan yangına itfaiye ekibi müdahale etti. Ancak bir itfaiyeci çatıda mahsur kaldı.

Alevler tüm binayı sarıp çatıya ulaşınca itfaiye görevlisi karşı apartmanın terasına atlamak zorunda kaldı.

İtfaiyeci aşağı düşmeden güvenli bir bölgeye ulaştı. Yangına müdahale eden diğer iki görevli de merdivenlerle aşağı inmeyi başardı.