Haber Giriş: 19 Şubat 2021 Cuma 23:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meksika'da devlet başkanlarının dokunulmazlığını kaldıran düzenlemeye onay
[Fotoğraf: Reuters]
Meksika'da devlet başkanları için vatana ihanet suçu dışında mevcut olan yargı dokunulmazlığı, anayasa değişikliği ile kaldırıldı. Düzenleme 27 Şubat'ta yürürlüğe girecek.
Devlet Başkanı Manuel Lopez Obrador, Senato'nun Kasım 2020'de kabul ettiği düzenlemeyi onaylayan kararnameyi imzaladı.
Değişiklik, devlet başkanlarının görev süresi içinde vatana ihanete ilaveten yolsuzluk, seçim usulsüzlüğü ve diğer suçlardan da mahkeme karşısına çıkarılabilmesini öngörüyor.
Düzenlemenin 27 Şubat'ta yürürlüğe gireceği belirtildi.
Etiketler: Meksika
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