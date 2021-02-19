Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs verilerini paylaştı.

Günlük can kayıpları ve yeni vaka sayıları halen yüksek seviyelerde olmasına rağmen geçen haftalara göre kıyaslama yapıldığında, son 10 gündür gözlenen düşüşün devam ettiği görüldü.

COVID-19 kaynaklı ölü sayısı dünden bugüne 397 artışla 67 bin 101'e, toplam vaka sayısı da 11 bin 435 artışla 3 milyon 133 bin 122'ye ulaştı.

Vaka sayısı ortalaması düşüyor

Ülke genelinde her 100 bin kişide tespit edilen COVID-19 vaka sayısı ortalaması düşüş trendini sürdürerek 3 hafta önce 890 iken, bugün itibarıyla 294'e kadar geriledi.

Salgına karşı 25 Ekim'den bu yana ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) uygulayan İspanya'da yerel yönetimlerin inisiyatifiyle mevcut tedbirler ocak başından itibaren kademeli olarak genişletilmişti.

Kademeli olarak önlemler gevşetiliyor

Ülke genelinde gece sokağa çıkma yasağı devam ederken, ekonomik kaygılardan ve mahkeme kararlarıyla bar, restoran ve alışveriş merkezlerinde çalışma şartlarıyla ilgili önlemler gevşetiliyor.