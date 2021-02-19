ABD Başkanı Joe Biden, Münih Güvenlik Konferansı’ndaki konuşmasında İran'la nükleer anlaşmayı görüşmeye hazır olduklarını ancak İran'ın da bölgesel etkisine değinilmesi gerektiğini söyledi.

"Amerika geri döndü" sloganını tekrarlayan Biden “Transatlantik İttifakı Geri Döndü” dedi ve NATO’nun öneminin artacağını vurguladı.

Washington-Tahran hattı ısınıyor. ABD, Fransa, İngiltere ve Almanya dışişleri bakanları İran'ı görüştü. ABD Başkanı Biden, nükleer müzakereleri başlatmaya istekli olduğunu açıkladı. ABD, İran'a "nükleer anlaşmadaki taahhütlere uyarsanız görüşebiliriz" şartı koştu. pic.twitter.com/P29oEV6F7P — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 19, 2021

Biden, Almanya’daki askerileri çekme planını iptal ettiğini ve Çin’e karşı ortak mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.

Tahran yönetimi 'yaptırımlar kalksın' diyor

İran yönetimi ise nükleer anlaşmadaki adımlardan önce ABD yönetiminin yaptırımları kaldırması yönünde görüşler ifade ediyor.