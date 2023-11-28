Fransa'da şiddet olaylarını organize eden bazı aşırı sağcı gruplar feshedilecek

France Inter Radyosuna konuşan İçişleri Bakanı Darmanin, 16 yaşındaki Thomas'ın ölümünün ardından Drome bölgesinin Romans-sur-Isere kentinde yaşanan şiddet olaylarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Darmanin, bölgedeki şiddet olaylarını organize eden, "Division Martel" isimli örgütün de aralarında olduğu üç aşırı sağcı gruba karşı önlem alacaklarını belirtti.

Aşırı sağ içinde devlete karşı bir hareketlenmenin olduğunu ifade eden Darmanin, "Hiç kimse devletin yerini alamaz." dedi.

Bakan Darmanin, şiddet olaylarını örgütleyen bu grupların feshedilmesi için harekete geçeceğini açıkladı.

Lyon'da aşırı sağcıların gösterisine polis müdahalesi

Dün akşam geç saatlerde onlarca aşırı sağcı, Lyon'un 5'inci bölgesinde bir araya geldi.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, "Göç öldürür" yazılı pankartlar taşıyan kişilerin, "İslam Avrupa dışına" ve "Thomas için" sloganları attığı yer aldı. Polisin müdahale ettiği gösterilerde 8 aşırı sağcı gözaltına alındı.

Aşırı sağcılar farkı kentlerde sokaklara inmişti

Romans-sur-Isere'de demir sopalar ve havai fişek taşıyan yaklaşık 60 kişilik aşırı sağcı grup, hafta sonu olay çıkarmış ve "İslam Avrupa dışına" sloganları atmıştı. Bölgede bazı camilere de tehdit mesajları gönderilmişti. Kentte yaşanan şiddet olaylarında rolü olan 6 kişi 6 ila 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Romans-sur-Isere'in ardından Rennes kentinde de aşırı sağcılar "Fransa Fransızlarındır" sloganları atarak yürüyüş yapmıştı.

Muhalefet milletvekilleri, bu grupların çeşitli kentlerde baskın düzenleme girişimini eleştirerek medyayı ve siyasetçileri aşırı sağı cesaretlendirmekle suçluyor.

Siyasiler aşırı sağcıların, Müslümanlara yönelik nefreti körüklemeye çalıştığına işaret ediyor.

Olay

Crepol köyü sakinleri 18 Kasım gecesi kış balosu için belediye binasında toplanmış, balo salonunda bilinmeyen nedenle çıkan kavgada 16 yaşındaki Thomas bıçaklanarak öldürülmüş, 18 kişi yaralanmıştı.

Yetkililer, 400'den fazla kişinin bulunduğu salonu basan ve çok sayıda kişiyi yaralayan saldırganların siyasi ya da dini bir gerekçeyle hareket etmediğinin değerlendirildiğini belirtmişti.

Valence Savcılığı olaya ilişkin soruşturma başlatmıştı. 9 şüpheli, "cinayet" ve "toplu halde cinayete teşebbüs" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanların 6'sının tutuklu yargılanmasına karar verilmişti.

Valence Savcılığı, gözaltına alınanlar arasında 20 yaşındaki bir Fransız'ın, Thomas'ın ölümünde ana şüpheli olduğunu bildirmişti.

Gencin ölümünün ardından aşırı sağcılar farkı kentlerde sokaklara inerek şiddet olayları başlatmıştı.