Açık 3.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 28.11.2023 12:06

Aliyev, Blinken ile görüşmesinde Ermenistan'ın görüşme sürecini uzatmaya çalıştığını söyledi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, barış anlaşması önerisine 70 gün sonra cevap veren Ermenistan'ın, görüşme sürecini uzatmaya çalıştığını belirtti.

Aliyev, Blinken ile görüşmesinde Ermenistan'ın görüşme sürecini uzatmaya çalıştığını söyledi

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü.

Aliyev, Blinken'in talebiyle yapılan görüşmede, "ABD'nin Azerbaycan'a ilişkin son açıklamalarının ve attığı adımların Azerbaycan-ABD ilişkilerine ciddi zarar verdiğini" söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Asya İşlerinden Sorumlu Müsteşarı James O'Brien’in, 15 Kasım'da ABD Temsilciler Meclisinde yaptığı konuşmanın önyargılı olduğunu vurgulayan Aliyev, söz konusu açıklamaların Azerbaycan gerçeklerini yansıtmadığını ve ülkesi tarafından reddedildiğini bildirdi.

Aliyev, ABD'li yetkililerin Azerbaycan'la üst düzey ikili temasları ertelemesi ve ikili ilişkilerin eskisi gibi olamayacağı yönündeki sözlerini Bakü'nün dikkatle takip ettiğini ve gerekli yanıtın verildiğini vurguladı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığının 16 Kasım'da bu konuda açıklama yaptığını hatırlatan Aliyev, Bakü'nün de ABD'den gelecek üst düzey ziyaretleri iptal ettiğine ilişkin kararını anımsattı.

Açıklamaya göre, ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Aliyev'den ikili ilişkileri normalleştirme adına O'Brien’in gelecek ay Bakü'ye gelmesine izin verilmesini rica etti. Aliyev de O'Brien'in ziyaretinden sonra Azerbaycan'ın üst düzey yetkililerinin ABD'ye ziyaretlerine ilişkin haksız yasağın kaldırılması şartıyla Blinken'in talebini onayladı. Blinken de Aliyev'in şartını kabul etti.

Azerbaycan'ın 11 Eylül 2023'te Ermenistan'a sunduğu barış anlaşması önerisine, Erivan'ın 70 gün sonra, 21 Kasım'da yanıt verdiğini hatırlatan Aliyev, "Bu gecikme, aslında Ermenistan'ın barış anlaşmasını görüşme sürecini uzatmak için bir bahane olarak kullandığını kez daha ortaya koyuyor." dedi.

Aliyev ve Blinken, Azerbaycan-Ermenistan Sınır Belirleme Komisyonlarının 30 Kasım'da sınır bölgesinde yapılması planlanan toplantısıyla da ilgili görüş alışverişinde bulundu.

ETİKETLER
İlham Aliyev Azerbaycan Ermenistan
Sıradaki Haber
Filistin Esirler Cemiyeti: İsrail hapishanelerinde hala 60 Filistinli kadın bulunuyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:37
İskenderun'da su basan ev ve iş yerlerinde temizlik sürüyor
12:26
Doğal gaz ithalatı eylülde yüzde 3,2 azaldı
12:26
Petrol ithalatı eylülde yüzde 0,31 arttı
12:22
Fransa'da şiddet olaylarını organize eden bazı aşırı sağcı gruplar feshedilecek
12:18
Erzurum, kar ve buzla mücadele için 350 milyon lira bütçe ayırdı
12:15
Kira kadar aidat ödeyen site sakinleri kayyum istiyor
Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelini arama çalışmaları sürüyor
Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelini arama çalışmaları sürüyor
FOTO FOKUS
İskenderun'da su basan ev ve iş yerlerinde temizlik sürüyor
İskenderun'da su basan ev ve iş yerlerinde temizlik sürüyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ