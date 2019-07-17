Akaryakıt zamlarına ve kötü ekonomik koşullara tepki göstermek için 8 ay önce gösterilere başlayan sarı yelekliler, kısa sürede ülke ve dünya gündeminde çok geniş yer buldu.

Gösterilerde çıkan şiddet olayları, mağazaların yağmalanması, araçların ateşe verilmesi, polisin eylemcilere sert müdahalesi uzun süre dünya gündemini meşgul etti.

Sarı yelekliler, sadece kendilerinin değil aynı zamanda Fransızların karşılaştığı zorlukları dile getirmesiyle halkın büyük kısmının desteğini aldı. Ancak son haftalardaki eylemlerde katılımın ciddi anlamda düşmesinin, sarı yelekliler hareketinin bundan sonra etkisini yavaş yavaş kaybetmesine neden olacağı tahmin ediliyor.

Fransız basınının ilgisi azaldı

Şimdiye kadar her eylemi ve gelişmeyi canlı takip eden ve haberleştiren Fransız basınının sarı yeleklilere ilgisi son haftalarda büyük ölçüde azaldı.

Birkaç hafta olaysız geçen gösterilerin ardından protestocular pazar günü başkent Paris'te "14 Temmuz Ulusal Bayramı" kutlamalarında sokaklara dökülerek tekrar ülke gündemine oturmayı başardı.

Paris'te Ulusal Bayram dolayısıyla düzenlenen askeri geçit töreni sırasında sarı yeleklilerin gerçekleştirdiği eylemde, 152 kişi gözaltına alınmıştı.

Gösteri yasağına rağmen Champs-Elysees Caddesi'nde toplanan eylemcilerle polisin arasında gerginlik yaşanırken, polis birkaç barikatı ateşe veren ve kendisine yabancı madde atan protestoculara biber gazıyla müdahale etmişti.

Sarı yelekliler Macron'dan birçok ekonomik vaat almayı başardı

Sarı yelekliler 8 aylık sürede, taleplerini tam olarak karşılamasa da Cumhurbaşkanı Macron'dan birçok ekonomik vaat almayı başarmıştı.

Macron, aralık ve nisanda yaptığı açıklamalarda, şirketlere ek vergi yükü getirmeden asgari ücrete 2019 itibarıyla aylık 100 euro zam yapılacağını duyurmuştu.

İşverenin çalışanlarına bin euro'ya kadar ek vergi ödemeden fazla mesai ücreti ödeyebileceğini belirten Macron, 2 bin euro'nun altındaki emeklilik maaşlarından artık kesinti yapılmayacağını, çalışanların ödemesi gereken gelir vergisinin düşürüleceğini ve şirketlerin ödemesi gereken bazı vergilerin de kaldırılacağını söylemişti.

Macron, ayrıca emeklilik maaşının en az bin euro olması gerektiğini ifade etmişti.

Yaralı ve gözaltı sayısı

İçişleri Bakanlığının son verilerine göre, gösterilerde şimdiye kadar bin 797'si polis 4 bin 245 kişi yaralandı, 12 bin 107 kişi gözaltına alındı ve 2 bine yakın kişiye hapis cezası verildi.

Ulusal Polis Soruşturma Birimi (IGPN), eylemlerde polisin şiddet uyguladığı şüphesiyle 256 adli soruşturma başlattı.

Mediapart internet sitesinin haberine göre, gösterilerde polisin kullandığı savunma silahları nedeniyle 5 kişinin eli koptu, 23 kişi gözünü kaybetti, 268 kişi başından, 15 kişi elinden ve 106 kişi bacaklarından yaralandı.

Gösterilerde 95 gazeteci, 40 lise öğrencisi, 30 gönüllü sağlık görevlisinin yaralandığı ve polisin 145 hakaretle basın özgürlüğü ihlalinde bulunduğu kaydedildi.

Toplam 11 kişinin öldüğü sarı yeleklilerin eylemlerinde bir kişinin polisin kullandığı savunma silahları nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Kaynak: AA