Iraklılar, ülkedeki hizmet yokluğu, yolsuzluk ve işsizliğe tepki göstermek için gelecek hafta cuma günü 14 vilayeti kapsayacak şekilde toplu gösteriler düzenlenmeye hazırlanıyor.

Hikmet Hareketi lideri Ammar el-Hekim de hükümet içerisinde yer almayı redderek, muhalefeti seçtiğinden beri ilk defa milyonluk gösteri çağrısı yaptı.

Hikmet Hareketi liderlerinden Mahmud Molla Talal ise gösterilerin 14 kentte düzenleneceğini ve hükümetten görevlerini yerine getirmesinin talep edileceğini söyledi.

Gösterileri düzenlemeden sorumlu koordinatör Halil en-Naci de yaptığı açıklamada, barışçıl ve kitlesel bir şekilde 14 vilayette cuma günü gerçekleştirilecek gösterilerin, halkın talepleri arasında yer alan büyük aksamaların yaşandığı hizmetler, iş fırsatlarının yaratılması ve yolsuzluk yapanların ortaya çıkarılmasına yönelik olduğunu ifade etti.

Milyonların katılması bekleniyor

Naci, halkın söz konusu taleplerinin karşılanmaması halinde gösterilerin devam edeceği uyarısında bulunarak, başta Bağdat olmak üzere güney vilayetlerinde düzenlenecek protestolara milyonların katılmasının beklendiğini kaydetti.

Hükümet güvenliği sağlayacak

Iraklı bir kaynak, Başbakanı Adil Mehdi'nin İçişleri Bakanı Yasin el-Yasiri'yi gösterilerin güvenlik içinde gerçekleştirilmesi konusunda görevlendirdiğini söyledi.

Başbakan Abdul Mehdi'ye yakın bir kaynak ise Hikmet Hareketi ve Ammar el-Hekim'in söylendiği kadar büyük bir kalabalık toplamakta başarısız olacağını öne sürdü.

Kaynak: Al Arabi Al Jadeed