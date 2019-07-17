ABD’nin uyguladığı yaptırımlar sebebiyle ekonomik problemlerle yüzleşen İran, oluşan finansal açığı ülkeye çekeceği turistlerle kapatmayı planlıyor.

Telegraph’ın haberine göre, İranlı turizm yetkilileri Çinlilere vize uygulamasını kaldırarak ülkedeki turist nüfusunun artmasını sağlayacak.

Geçtiğimiz sene yalnızca 52 bin Çinli turistin ziyaret ettiği ülkeye 2 milyon turistin ne şekilde çekileceği ise merak konusu.

1,4 milyarlık nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülke Çin’de nüfusun yaklaşık yüzde 9’u pasaport sahibi.

Kaynak: The Telegraph

