Açık 18.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 02.07.2023 00:32

Fransa'da Şanzelize'deki turistler dahil herkes tahliye ediliyor

Fransa'da kolluk kuvvetleri, polis kurşunuyla ölen genç için protestolar devam ederken Paris’teki Şanzelize Caddesi'nden turistler dahil herkesi tahliye etmeye başladı.

Fransa'da Şanzelize'deki turistler dahil herkes tahliye ediliyor
[Fotograf: Reuters]

Fransız polisi, 5 gündür devam eden protestolarda Paris başta olmak üzere birçok kentte yaşanan talan ve yağma olayları üzerine güvenlik önlemlerini artırdı.

Sosyal medyada yer alan görüntülere göre, kolluk kuvvetleri, Şenzelize Caddesi'nden turistler dahil herkesi çıkardı.

Caddede gezenleri itekleyerek alandan çıkartmaya çalışan polisler, yavaş davrananları copladı.

Paris'teki gösteriler öncesi 37 kişi gözaltına alındı
Paris'teki gösteriler öncesi 37 kişi gözaltına alındı

Lyon'da 21 kişi gözaltına alındı

Talan ve yağmaları önlemek için caddedeki lüks mağazaların önüne polis araçları konuşlandırılmıştı.

Diğer yandan Lyon kentinde güvenlik güçleri, yaralayıcı cisim taşımak, toplum düzenini bozmak ve hırsızlık yapmak gibi farklı gerekçelerle 21 kişiyi gözaltına aldı.

Marsilya kentinde de göstericiler birçok yeri ateşe verirken, polisin göstericilere yönelik sert müdahalesini sürüyor.

Emniyetin Twitter hesabından yapılan paylaşımda ele geçirilen cisimler arasında sapan, eldiven, molotofkokteyli, muşta ve benzeri yaralayıcı cisimler olduğu görüldü.

Fransa'da sokaklar savaş alanı: 10 kentte sokağa çıkma yasağı uygulanıyor
Fransa'da sokaklar savaş alanı: 10 kentte sokağa çıkma yasağı uygulanıyor

Fransa'daki şiddetli protestolar

Fransız polisi 27 Haziran'da Nanterre'de, içinde 3 kişi bulunan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki Nael M. adlı sürücüyü öldürmüştü.

Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.

Genci öldüren polis açığa alınmış ve tutuklu olarak yargılanmasına karar verilmişti.

Ülkenin birçok yerinde hala devam eden olaylı protestolarda, şu ana kadar 2000'e yakın kişi gözaltına alındı, 200'den fazla polis memuru yaralandı.

Ayrıca Paris, Marsilya, Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağma olayları yaşanmıştı.

Ülkede devam eden olaylarda 45 bin polis ve jandarma görev alıyor.

ETİKETLER
Fransa Son Dakika
Sıradaki Haber
Kanada'da liman işçileri greve gitti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:40
Edirne'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
01:21
Şanlıurfa'da otluk alanda yangın
00:55
Bursa'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 7 yaralı
00:44
Otomobil, hemzemin geçitte yolcu trenine çarptı: Yaralanan olmadı
00:36
Paris'teki gösteriler öncesi 37 kişi gözaltına alındı
00:22
Sinop'ta kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu
İstanbul'da gün batımı
İstanbul'da gün batımı
FOTO FOKUS
Fransa'da sokaklar savaş alanına döndü
Fransa'da sokaklar savaş alanına döndü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ