Açık 24.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber 01.07.2023 20:30

Fransa'da sokaklar savaş alanı: 10 kentte sokağa çıkma yasağı uygulanıyor

Fransa'da 17 yaşındaki Cezayir asıllı gencin polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından başlayan gösteriler sürüyor. Sokakların savaş alanına döndüğü Fransa'da gözaltına alınanların sayısı da 2 bini geçti. Ülkede geceleri sokağa çıkma yasağının uygulandığı kent sayısı 10'a yükseldi.

Fransa’da Cezayir asıllı 17 yaşındaki Nahel’in 27 Haziran’da polis kurşunu ile ölümünün ardından yükselen tansiyon düşmüyor.

Nahel’in öldürüldüğü Nanterre'de başlayan gösteriler başta başkent Paris olmak üzere ülkedeki pek çok şehre sıçradı.

Bu gece de 45 bin polis ve jandarma görev alacak

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, ülkede polisin bir genci öldürmesi nedeniyle devam eden olaylarda bu akşam da 45 bin polis ve jandarmanın görev alacağını belirtti.

Öfkeli göstericiler polisle çatışmakla kalmadı, çöp konteynerlerini yaktı, havai fişekler kullandı.

Gösterilerde birçok araç ateşe verildi. Binaların camları kırıldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Aralarında Marsilya'nın da bulunduğu pek çok kentte mağazaları da hedef alındı.

Fransa'da göstericiler bir silah dükkanını yağmaladı
Fransa'da göstericiler bir silah dükkanını yağmaladı

Göstericilerle güvenlik güçleri arasında sık sık çatışmalar yaşandı.

Zırhlı araçlar ve takviye kuvvetler sahada

Ülke genelinde protestoların yayılmasıyla kolluk kuvvetleri yetersiz kaldı.

Zırhlı araçlar ve takviye kuvvetler sahaya sürüldü.

Marsilya Belediye Başkanı kentte kontrolü yeniden sağlamak için hükümetten, şehre derhal ek birlikler gönderilmesini istedi.

Toulouse, Lyon, gibi birçok kentte de manzara farksızdı. Göstericiler polisle çatıştı, sokakları yangın yerine çevirdi.

Bir gecede bin 350 araç ateşe verildi, 234 bina kundaklandı 

Basında yer alan haberlere göre, sadece bir gecede bin 350 araç ateşe verildi, 234 bina kundaklandı veya zarar gördü.

Kamusal alanlarda da 2 bin 560 nokta kundaklandı.

Bir gecede bin 300'den fazla kişi gözaltına alındı. Olayların başlamasından bu yana gözaltına alınanların sayısı 2 bini geçti.

Gözaltına alınanların büyük bölümünün 18 yaşının altında olduğu belirtiliyor.

Din temsilcilerinden ailelere çocuklarını sokağa göndermemeleri çağrısı

Ülkedeki Müslüman, Yahudi ve Hristiyan din temsilcileri ailelere çocuklarını sokağa göndermemeleri çağrısında bulundu.

Fransa’daki olayların kontrol altına alınabilmesi için OHAL de dahil birçok seçenek masada.

Ülkede geceleri sokağa çıkma yasağının uygulandığı kent sayısı 10'a yükseldi.

Polis tarafından öldürülen genç için Nanterre'de cenaze töreni düzenlendi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, olayların şiddetlenmesi üzerine Almanya ziyaretini ertelemek zorunda kaldı.

Kanada'dan Fransa'ya seyahat edecek vatandaşlarına uyarı
Kanada'dan Fransa'ya seyahat edecek vatandaşlarına uyarı

Macron, Alman mevkidaşı Frank-Walter Steinmeier'i arayarak ülkedeki durum hakkında bilgi verdi.

Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği'nden seyahat uyarısı

Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği de olaylar üzerine seyahat uyarısı yayımladı.

Mesajda, başta Paris olmak üzere, Fransa’ya seyahat edecek Türk vatandaşlarının, gösteri alanlarından uzak durmaları ve acil durumlarda Konsolosluk Çağrı Merkezi’ni aramaları istendi.

Türkiye'nin Paris Büyükelçiliğinden Fransa için seyahat uyarısı
Türkiye'nin Paris Büyükelçiliğinden Fransa için seyahat uyarısı

ETİKETLER
Fransa
Sıradaki Haber
Scholz: Müslüman karşıtı nefrete yer verilmemesi lazım
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:55
Fransa'da 17 yaşındaki gencin polis kurşunuyla öldüğü olaya ilişkin ses kaydı çıktı
20:42
Suudi Arabistan, 2024 hac sezonu için ön hazırlıklara başladığını açıkladı
20:43
Musk açıkladı: Twitter'da geçici sınırlar uygulandı
19:48
Yassıada önlerinde arızalanan tekne kurtarıldı
19:41
Scholz: Müslüman karşıtı nefrete yer verilmemesi lazım
19:37
Kenya'da trafik kazası: 51 kişi öldü
İstanbul'un tarihi ve turistik bölgelerinde bayram yoğunluğu
İstanbul'un tarihi ve turistik bölgelerinde bayram yoğunluğu
FOTO FOKUS
Fransa'da sokaklar savaş alanına döndü
Fransa'da sokaklar savaş alanına döndü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ