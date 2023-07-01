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Dünya
Reuters 01.07.2023 00:00

Fransa'da göstericiler bir silah dükkanını yağmaladı

Fransa'da göstericiler Marsilya'da silah satılan bir dükkanı yağmaladı bazı tüfekleri aldı.

Fransa'da 17 yaşındaki Cezayirli gencin polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından tansiyon yükseldi.

Nanterre'de başlayan olaylar başkent Paris'in merkezine, ardından ülke geneline yayıldı.

Lyon'da kentinde sokaklar adeta savaş alanına döndü. Göstericiler polis merkezini ateşe verdi.

Fransa'daki olaylarda 1000 kişi gözaltına alındı
Fransa'daki olaylarda 1000 kişi gözaltına alındı

Marsilya'da ATM ve mağazalara saldırdılar. Ellerine geçirdikleri nesneleri polis araçlarına fırlattılar. 

Göstericiler Marsilya'da silah satılan bir dükkanı yağmaladı bazı tüfekleri aldı.

Fransız polisine 2017'de 'dur' ihtarına uymayanı 'vur' yetkisi verildi
Fransız polisine 2017'de 'dur' ihtarına uymayanı 'vur' yetkisi verildi

Sokağa çıkma yasağı uygulanıyor

Ülke genelindeki olaylarda 250 güvenlik görevlisi yaralandı, bin kişi göz altına alındı,
Olaylar sırasında binadan atlayan bir kişi ise hayatını kaybetti.

Fransa'da yeni bir emre kadar toplu taşıma 21.00'den itibaren yasaklandı
Fransa'da yeni bir emre kadar toplu taşıma 21.00'den itibaren yasaklandı

4 kentte, pazartesi gününe kadar gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Fransa İçişleri Bakanlığı ülke çapında 45 bin polis ve jandarma görevlendirdi. 


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