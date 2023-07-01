Fransa'da göstericiler bir silah dükkanını yağmaladı

Fransa'da 17 yaşındaki Cezayirli gencin polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından tansiyon yükseldi.

Nanterre'de başlayan olaylar başkent Paris'in merkezine, ardından ülke geneline yayıldı.

Lyon'da kentinde sokaklar adeta savaş alanına döndü. Göstericiler polis merkezini ateşe verdi.

Marsilya'da ATM ve mağazalara saldırdılar. Ellerine geçirdikleri nesneleri polis araçlarına fırlattılar.

Göstericiler Marsilya'da silah satılan bir dükkanı yağmaladı bazı tüfekleri aldı.

Sokağa çıkma yasağı uygulanıyor

Ülke genelindeki olaylarda 250 güvenlik görevlisi yaralandı, bin kişi göz altına alındı,

Olaylar sırasında binadan atlayan bir kişi ise hayatını kaybetti.

4 kentte, pazartesi gününe kadar gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Fransa İçişleri Bakanlığı ülke çapında 45 bin polis ve jandarma görevlendirdi.