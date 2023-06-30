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Spor
AA 30.06.2023 23:40

PSG Teknik Direktörü Galtier ırkçılık suçlamasıyla gözaltına alındı

Fransa Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Paris Saint-Germain'in teknik direktörü Christophe Galtier, ırkçılık soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

PSG Teknik Direktörü Galtier ırkçılık suçlamasıyla gözaltına alındı
[Fotograf: Reuters]

Fransız basınında yer alan haberlere göre, hakkında "ırk veya dini aidiyete dayalı ayrımcılık" yaptığı şüphesiyle soruşturma açılan Paris Saint-Germain'in teknik direktörü Christophe Galtier, Nice polisi tarafından sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Basına sızdırılan ancak doğru olup olmadığı henüz teyit edilemeyen elektronik postalarda, Galtier'in Nice'i çalıştırdığı dönemde "kadroda çok fazla siyahi ve Müslüman oyuncu bulunmasından" şikayetçi olduğu iddia edilmişti.

Suçlu bulunması halinde 3 yıl hapis ve 45 bin euro para cezasına çarptırılabilir

56 yaşındaki teknik adam ise, "ırkçı yorumlar ve İslam düşmanlığı yaptığı" yönündeki suçlamaları reddetmişti.

Nice Savcısı Xavier Bonhomme, Fransız teknik adamın 15 Aralık'ta hakim karşısına çıkacağını açıkladı. Galtier, suçlu bulunması halinde 3 yıl hapis ve 45 bin euro para cezasına çarptırılabilir.

PSG'den İslam karşıtı ifadeler kullandığı iddia edilen teknik direktöre soruşturma
PSG'den İslam karşıtı ifadeler kullandığı iddia edilen teknik direktöre soruşturma

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İslam Düşmanlığı Paris Saint-Germain Irkçılık Fransa
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