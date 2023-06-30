Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu İngiltere'deki antrenmanda kaza geçirdi

Türkiye Motosiklet Federasyonundan konu ile ilgili açıklama yapıldı.
"Milli sporcumuz Bahattin Sofuoğlu, Donington Park'ta Dünya Supersport Şampiyonası antrenmanında kaza geçirdi. Genel sağlık durumu iyi olan sporcumuzun son durumu 1 Temmuz Cumartesi günü Tissot Superpole seansından önce yeniden değerlendirilecek."
Geçmiş olsun @bht54sofuoglu— Türkiye Motosiklet Federasyonu #TMF (@MotFed) June 30, 2023
Milli sporcumuz Donington Park'ta Dünya Supersport Şampiyonası antrenmanında kaza geçirdi. Genel sağlık durumu iyi olan sporcumuzun son durumu Cumartesi günkü Tissot Superpole seansından önce yeniden değerlendirilecek. #TMF ???????? https://t.co/5tAWGbrpok