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Spor
AA 30.06.2023 21:33

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu İngiltere'deki antrenmanda kaza geçirdi

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, İngiltere'de Dünya Supersport Şampiyonası'nın 6. ayağının bugünkü antrenmanlarında kaza geçirdi.

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu İngiltere'deki antrenmanda kaza geçirdi

Türkiye Motosiklet Federasyonundan konu ile ilgili açıklama yapıldı.

"Milli sporcumuz Bahattin Sofuoğlu, Donington Park'ta Dünya Supersport Şampiyonası antrenmanında kaza geçirdi. Genel sağlık durumu iyi olan sporcumuzun son durumu 1 Temmuz Cumartesi günü Tissot Superpole seansından önce yeniden değerlendirilecek."


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