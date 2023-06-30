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Spor
AA 30.06.2023 20:39

Milli para tekvandocular Avrupa Şampiyonası'nda takım halinde şampiyon oldu

Fransa'da düzenlenen Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'nda milli sporcular 4 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya ile takım halinde Avrupa şampiyonu oldu.

Milli para tekvandocular Avrupa Şampiyonası'nda takım halinde şampiyon oldu
[Fotograf: AA]

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Montargis kentinde yapılan ve Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota puanı da veren organizasyonda Türkiye'yi temsil eden 14 sporcudan 7’si madalya aldı.

K44 kategorisindeki müsabakalarda kadınlar 52 kiloda Meryem Betül Çavdar ve 57 kiloda Gamze Gürdal ile erkekler 58 kiloda Ali Can Özcan ile 63 kiloda Mahmut Bozteke altın madalya kazandı.

Kadınlar 47 kiloda Nurcihan Ekinci gümüş, 65 kiloda Lütfiye Özdağ ile erkekler 70 kiloda Fatih Çelik ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Toplamda 4 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazanan milli takım, 2022 yılının ardından bir kez daha takım halinde Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

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