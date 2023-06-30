Milli boksörler 3. Avrupa Oyunları'nı değerlendirdi

Nowy Targ şehrindeki Nowy Targ Arena'da gerçekleştirilen boks müsabakalarında finale kalan milli sporcular ile madalya alan milli boksörler açıklamalarda bulundu.

Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli, ilk hedefi olan 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde ettiği için mutlu olduğunu anlattı.

"Paris kotasını aldım şimdi buradaki madalyanın rengini belirleyeceğiz. Takım olarak çok iyiyiz. 6 tane olimpiyat kotası aldık. Paris'e güçlü bir şekilde gideceğiz."

Busenaz, ameliyatından sonra zor bir süreç geçirdiğini dile getirdi.

"Tam yüzde yüz hazır değilim. Şu an yüzde 85'le oynuyorum. Kota aldım, finaldeyim. Bu yüzden çok mutluyum. Tam hazır olarak olimpiyatta Buse'yi izleyeceksiniz. Yaklaşık 2 aydır evde yokum. Ailemin ellerinden öpüyorum. Bu bayram günlerinde bize dua etsinler. Biz burada ringe 'Vatanımızı savunur' gibi çıkıyoruz. Vatanımız için bayrak aşkıyla ringe çıkıyoruz. Ne mutlu Türk'üm diyene. Bize dua eden eller hiçbir zaman inmesin. Herkese desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum."

Busenaz, antrenörlüğünü yapan eski takım arkadaşı Şennur Demir'e de teşekkür etti.

"Şennur abla, bana hocalık, arkadaşlık her şeyi yapıyor. Ankara'da ameliyat olduğumda 1 ay boyunca bana baktı. Allah razı olsun. Bana yoldaşlık ediyor. Çok da güzel işler başaracağız beraber."

Şennur Demir ise Busenaz'ın harika bir sporcu olduğunu aktardı.

"Busenaz insanları heyecanlandırmayı seviyor. Sakin maç izletmek istemedi. Maçı çevireceğini biliyorduk. Finalde de altını alacağız. Paris'e şampiyon olarak gideceğiz."

Öte yandan Busenaz Sürmeneli, 1 Temmuz Cumartesi günü finalde karşılaşacağı Belçikalı rakibi Oshin Derieuw'la Nowy Targ Arena'da dostluk mesajı verdi. Belçikalı boksör, olimpiyat şampiyonu Busenaz için "Çok iyi boksör." diye konuştu.

"Bu kotada çok büyük emek var"

2024 Paris Olimpiyat Oyunları için 51 kiloda kota alan Samet Gümüş, büyük bir mutluluk yaşadığını dile getirdi.

Milli sporcu, duygularını "Çok büyük emek var bu kotada. İnşallah olimpiyatta ülkemizi temsil edeceğim ve altın madalya alacağım. Aileme ve ülkeme armağan ediyorum bu başarıyı. Herkesin bayramını kutluyorum." ifadeleriyle anlattı.

Bronz madalya alan milli boksörlerden Hatice Akbaş finale çıkamadığı için üzgün olduğunu ancak Paris kotası alarak hedefini gerçekleştirdiğini vurguladı.

"Rakibimi tanıyordum. Dünya Şampiyonası'nın finalinde yenmiştim. Bugün formumu tutturamadım. Önemli olan burada olimpiyat kotası almaktı. Bunun için mutuyum. Herkese desteğinden dolayı teşekkür ederim. Babamla birlikte olimpiyat sporcusu olma hayalini kuruyorduk. Çocukluk hayalimi gerçekleştireceğim. Bu madalyayı babam Kerem Akbaş'a armağan ediyorum."

Milli boksörün antrenörü Şennur Demir ise "Sporu bıraktıktan sonra bu kardeşlerime ablalık yaparak zirveden başladım. Babası bugünlere getirdi, bize de onun emanetine sahip çıkmak düşüyor. Çok şükür kotayı aldık. Olimpiyatlarda da madalya alacağız." dedi.

Bronz madalya alan bir diğer milli boksör Gizem Özer de kota için madalya için mutlu olduğunu anlattı.

"Final oynamak isterdim ama kota aldım. Büyükler kategorisinde ilk madalyam oldu. Burası farklı bir seviye. Bu madalya için mutluyum. Olimpiyat için Paris'e gitmek hayalimdi. İnşallah ülkemi de orada güzel bir şekilde temsil etmek nasip olur."