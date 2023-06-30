Filenin Sultanları Brezilya'ya göz açtırmadı

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın 2023 Milletler Ligi'nde Brezilya'yı 3-0 mağlup etti.
Son sette etkili olmayı çalışan Brezilya, milliler karşısında eli boş döndü.
Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ndeki 11'inci maçında 8'inci galibiyetini elde eden milli takım, dördüncü maçında 2 Temmuz Pazar günü Hırvatistan ile karşılaşacak.
Sultanlar, Tayland karşısında 10. maçında 7. galibiyetini alarak ABD'de düzenlenecek Final Etabı'na kalmayı garantilemişti.
Salon: Hua Mak
Hakemler: Pawel Burkiewicz (Polonya), Jiang Liu (Çin)
Türkiye: Derya Cebecioğlu, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, İlkin Aydın, Eda Erdem Dündar, Elif Şahin (Gizem Örge, Cansu Özbay, Hande Baladın, Saliha Şahin)
Brezilya: Gabi, Ana Carol, Lorrayna, Maiara, Thaisa, Macris (Nyeme, Ratzke, Montibeller, Daroit Moreira, Alecrim)
Setler: 22-25, 16-25, 22-25
Süre: 77 dakika (24, 24, 29)