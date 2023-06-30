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Spor
TRT Haber 30.06.2023 17:51

Filenin Sultanları Brezilya'ya göz açtırmadı

Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi 3. hafta mücadelesinde Brezilya'yı 3-0 mağlup etti.

Filenin Sultanları Brezilya'ya göz açtırmadı
[Fotograf: AA]

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın 2023 Milletler Ligi'nde Brezilya'yı 3-0 mağlup etti.

Son sette etkili olmayı çalışan Brezilya, milliler karşısında eli boş döndü.

Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ndeki 11'inci maçında 8'inci galibiyetini elde eden milli takım, dördüncü maçında 2 Temmuz Pazar günü Hırvatistan ile karşılaşacak.

Sultanlar, Tayland karşısında 10. maçında 7. galibiyetini alarak ABD'de düzenlenecek Final Etabı'na kalmayı garantilemişti.

Salon: Hua Mak

Hakemler: Pawel Burkiewicz (Polonya), Jiang Liu (Çin)

Türkiye: Derya Cebecioğlu, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, İlkin Aydın, Eda Erdem Dündar, Elif Şahin (Gizem Örge, Cansu Özbay, Hande Baladın, Saliha Şahin)

Brezilya: Gabi, Ana Carol, Lorrayna, Maiara, Thaisa, Macris (Nyeme, Ratzke, Montibeller, Daroit Moreira, Alecrim)

Setler: 22-25, 16-25, 22-25

Süre: 77 dakika (24, 24, 29)

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