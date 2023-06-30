Açık 24.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 30.06.2023 17:38

Fransa'da yeni bir emre kadar toplu taşıma 21.00'den itibaren yasaklandı

Fransa'da polisin bir genci vurmasıyla patlak veren sokak olaylarında, valiliklere ülke genelinde saat 21.00'den sonra otobüs ve tramvay seferlerini iptal etme talimatı verildi.

Fransa'da yeni bir emre kadar toplu taşıma 21.00'den itibaren yasaklandı

Fransa'nın Nanterre kentinde 27 Haziran'da Nael M. isimli genç sürücünün polis kurşunuyla vurulmasının ardından ülkenin farklı kentlerinde patlak veren sokak olayları sürdü.

Fransız basınındaki habere göre, Darmanin, valilere ülke genelinde otobüs ve tramvay seferlerini yerel saatle 21.00'dan itibaren iptal etme talimatı verdi.

Macron duyurdu: Olaylara müdahale için daha fazla polis görevlendirilecek
Macron duyurdu: Olaylara müdahale için daha fazla polis görevlendirilecek

Öte yandan, Paris'in içinde bulunduğu Ile-de-France bölgesinde daha önce 1 günlüğüne askıya alınan tramvay ve otobüs seferleri yeni bir emre kadar her akşam saat 21.00 itibarıyla kaldırıldı.

Fransa Başbakanı duyurdu: OHAL dahil tüm ihtimaller masada
Fransa Başbakanı duyurdu: OHAL dahil tüm ihtimaller masada

Lyon kentinde de saat 20.00 itibarıyla tramvay ve otobüs seferleri iptal edilirken, Marsilya'da saat 19.00 itibarıyla tüm toplu taşıma seferleri durdurulacak.

Olay

Polis, 27 Haziran'da Nanterre kentinde içinde 3 kişinin bulunduğu ve sürücüsü "dur" ihtarına uymayan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücüyü öldürmüştü.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Nael'in ölümüne tepki gösterenler ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.

ETİKETLER
Fransa Son Dakika
Sıradaki Haber
Apple'ın piyasa değeri yeniden 3 trilyon doları aştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:31
'Yunan makamları kurtulan göçmenlerin ifadelerini değiştirdi' iddiası
18:20
Anadolu Otoyolunda zincirleme kaza: 13 yaralı
18:17
Cenevre Havalimanı'nda uçuşlar iptal edildi
18:26
İzmir'de orman yangını: 6 uçakla müdahale sürüyor
17:39
Apple'ın piyasa değeri yeniden 3 trilyon doları aştı
17:33
Serinlemek için Van Gölü’ne giren 2 kişi boğuldu
Marmaris'te tekne turlarında bayram tatili yoğunluğu
Marmaris'te tekne turlarında bayram tatili yoğunluğu
FOTO FOKUS
Hatay'da depremin yıkıcı etkisi uydu görüntülerine yansıdı
Hatay'da depremin yıkıcı etkisi uydu görüntülerine yansıdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ