Az Bulutlu 25.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 30.06.2023 16:59

AB, Çin'e yönelik hem ortaklık hem rekabet temelindeki çok yönlü politikasını teyit etti

Avrupa Birliği (AB), Çin ile küresel sorunlarla mücadele için yakın, ticari alanda dengeli ve bağımlılıkları azaltma çerçevesinde çok yönlü politikasını sürdürme taahhüdünde bulundu.

AB, Çin'e yönelik hem ortaklık hem rekabet temelindeki çok yönlü politikasını teyit etti
[Fotograf: AFP]

AB liderleri, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen zirve toplantısının ikinci gününde bir oturumu, Çin ile ilişkilere ayırdı.

Oturumun sonunda ortak bildiri kabul eden liderler, küresel zorlukların üstesinden gelmek için Çin ile yakın ilişkiler kurmaya devam etmeye, bu ülkeyi iklim değişikliği, biyoçeşitlilik, sağlık ve salgına hazırlık, gıda güvenliği, insani yardım gibi konularda daha iddialı adımlar atmaya teşvik etme kararı aldı.

Çin ile ticari ve ekonomik ilişkinin dengeli ve karşılıklı olarak faydalı olması için eşit şartlar sağlamaya çalışma konusunda mutabık kalan liderler, ikili ilişkilerde "ayrışma ve içe dönme" yaklaşımından uzaklaşarak, tedarik zincirleri dahil olmak üzere bağımlılıkları ve riskler azaltmaya çabalama taahhüdünde bulundu.

AB liderleri, Tayvan Boğazı'nda artan gerilimden endişe duyduklarını ifade ederek, "Tek Çin" politikasının ve statükoyu güç veya baskı yoluyla değiştirmeye yönelik her türlü tek taraflı girişime karşı tutumlarının altını çizdi.

Bildiride, AB liderleri, Çin'e Ukrayna'daki savaşı durdurması için Rusya'ya baskı yapma çağrısı yaptı.

AB liderleri, zorla çalıştırma, insan hakları savunucuları ve azınlıklara mensup kişilere yönelik muamele çerçevesinde Tibet ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki durumla ilgili endişelerini vurguladı.

ETİKETLER
Avrupa Birliği Çin
Sıradaki Haber
AB, aşı üretim kapasitesini gelecek için rezerve etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:33
Serinlemek için Van Gölü’ne giren 2 kişi boğuldu
17:30
Hindistan'da aşırı sıcaklar nedeniyle bu ay 150'den fazla kişi öldü
17:30
Kayıp 3 kişinin otomobili uçurumun dibinde bulundu: 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralı
17:09
Antalya'da 3 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti
16:58
AB, aşı üretim kapasitesini gelecek için rezerve etti
16:57
Serinlemek için Van Gölü'ne giren 2 kişi boğuldu
Marmaris'te tekne turlarında bayram tatili yoğunluğu
Marmaris'te tekne turlarında bayram tatili yoğunluğu
FOTO FOKUS
Hatay'da depremin yıkıcı etkisi uydu görüntülerine yansıdı
Hatay'da depremin yıkıcı etkisi uydu görüntülerine yansıdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ