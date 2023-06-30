AB, Çin'e yönelik hem ortaklık hem rekabet temelindeki çok yönlü politikasını teyit etti

AB liderleri, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen zirve toplantısının ikinci gününde bir oturumu, Çin ile ilişkilere ayırdı.

Oturumun sonunda ortak bildiri kabul eden liderler, küresel zorlukların üstesinden gelmek için Çin ile yakın ilişkiler kurmaya devam etmeye, bu ülkeyi iklim değişikliği, biyoçeşitlilik, sağlık ve salgına hazırlık, gıda güvenliği, insani yardım gibi konularda daha iddialı adımlar atmaya teşvik etme kararı aldı.

Çin ile ticari ve ekonomik ilişkinin dengeli ve karşılıklı olarak faydalı olması için eşit şartlar sağlamaya çalışma konusunda mutabık kalan liderler, ikili ilişkilerde "ayrışma ve içe dönme" yaklaşımından uzaklaşarak, tedarik zincirleri dahil olmak üzere bağımlılıkları ve riskler azaltmaya çabalama taahhüdünde bulundu.

AB liderleri, Tayvan Boğazı'nda artan gerilimden endişe duyduklarını ifade ederek, "Tek Çin" politikasının ve statükoyu güç veya baskı yoluyla değiştirmeye yönelik her türlü tek taraflı girişime karşı tutumlarının altını çizdi.

Bildiride, AB liderleri, Çin'e Ukrayna'daki savaşı durdurması için Rusya'ya baskı yapma çağrısı yaptı.

AB liderleri, zorla çalıştırma, insan hakları savunucuları ve azınlıklara mensup kişilere yönelik muamele çerçevesinde Tibet ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki durumla ilgili endişelerini vurguladı.