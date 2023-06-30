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Dünya
TRT Haber 30.06.2023 16:49

İslam İşbirliği Teşkilatı olağanüstü toplanacak

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsveç’in başkenti Stokholm’de Kur’an-ı Kerim’in yakılması olayını ele almak üzere Cidde’de olağanüstü toplanacak. Toplantıya Türkiye'den de katılım sağlanacak.

İslam İşbirliği Teşkilatı olağanüstü toplanacak

Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgiye göre, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsveç’in başkenti Stokholm’de Kur’an-ı Kerim’in yakılması olayını ele almak üzere 2 Temmuz'da Cidde’de olağanüstü toplanacak.

Toplantıya, Türkiye’nin yanısıra Suudi Arabistan, Gambiya, Pakistan, Moritanya ve Kamerun’un yer aldığı İİT İcra Komitesi üyesi ülkelerin yanı sıra tüm İİT üyesi ülkelerin daimi temsilcileri katılacak.

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Olağanüstü Açık Katılımlı İcra Komitesi toplantısı İİT Zirve Dönem Başkanı Suudi Arabistan’ın talebi üzerine gerçekleştirilecek.

Toplantıda, alınacak tedbirlerin görüşülmesi ve Kur'an-ı Kerim'e yönelik saygısızlığa karşı ortak tavrın ortaya konması amaçlanacak.

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