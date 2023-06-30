Az Bulutlu 25.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber, AA 30.06.2023 15:53

Macron duyurdu: Olaylara müdahale için daha fazla polis görevlendirilecek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkede 17 yaşındaki bir gencin polisin açtığı ateş sonucu ölmesinin ardından çıkan olaylara müdahale için daha fazla polisin görevlendirileceğini açıkladı.

Macron duyurdu: Olaylara müdahale için daha fazla polis görevlendirilecek
[Fotograf: Reuters]

Macron, Başbakan Elisabeth Borne ve İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, ülkedeki olaylarla ilgili düzenlenen acil durum toplantısına katıldı.

Macron, durumun kontrol altına alınması için daha fazla polisin görevlendirileceğini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı, 17 yaşındaki Nahel'in ölümünün de göstericiler tarafından istismar edildiğini öne sürdü.

Fransa yangın yeri: Araçlar, binalar kundaklandı
Fransa yangın yeri: Araçlar, binalar kundaklandı

Macron ayrıca, olaylarla ilgili sosyal medyanın şiddeti körüklediğini belirterek "hassas içeriklerin" kaldırılmasını istedi.

875 kişi gözaltına alındı

Fransız basınının İçişleri Bakanlığına dayandırdığı bilgiye göre, gece çıkan olaylarda 875 kişi gözaltına alındı.

Nael'in öldürüldüğü Nanterre kentinde dün öğleden sonra gencin anısına düzenlenen gösteride, polis ve eylemciler arasında başlayan arbede gece boyunca devam etti.

İlk 2 gece Paris banliyölerinde yaşanan olaylar, gece başkentin merkezine kadar sıçradı.

Fransız basınındaki haberlere göre, Paris'in 12. bölgesinde eylemciler bir karakola havai fişekle saldırdı.

ETİKETLER
Emmanuel Macron Fransa
Sıradaki Haber
Fransa Başbakanı duyurdu: OHAL dahil tüm ihtimaller masada
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:33
Serinlemek için Van Gölü’ne giren 2 kişi boğuldu
17:30
Hindistan'da aşırı sıcaklar nedeniyle bu ay 150'den fazla kişi öldü
17:30
Kayıp 3 kişinin otomobili uçurumun dibinde bulundu: 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralı
17:09
Antalya'da 3 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti
17:00
AB, Çin'e yönelik hem ortaklık hem rekabet temelindeki çok yönlü politikasını teyit etti
16:58
AB, aşı üretim kapasitesini gelecek için rezerve etti
Marmaris'te tekne turlarında bayram tatili yoğunluğu
Marmaris'te tekne turlarında bayram tatili yoğunluğu
FOTO FOKUS
Hatay'da depremin yıkıcı etkisi uydu görüntülerine yansıdı
Hatay'da depremin yıkıcı etkisi uydu görüntülerine yansıdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ