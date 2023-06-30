Macron duyurdu: Olaylara müdahale için daha fazla polis görevlendirilecek

Macron, Başbakan Elisabeth Borne ve İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, ülkedeki olaylarla ilgili düzenlenen acil durum toplantısına katıldı.
Macron, durumun kontrol altına alınması için daha fazla polisin görevlendirileceğini söyledi.
Fransa Cumhurbaşkanı, 17 yaşındaki Nahel'in ölümünün de göstericiler tarafından istismar edildiğini öne sürdü.
Macron ayrıca, olaylarla ilgili sosyal medyanın şiddeti körüklediğini belirterek "hassas içeriklerin" kaldırılmasını istedi.
875 kişi gözaltına alındı
Fransız basınının İçişleri Bakanlığına dayandırdığı bilgiye göre, gece çıkan olaylarda 875 kişi gözaltına alındı.
Nael'in öldürüldüğü Nanterre kentinde dün öğleden sonra gencin anısına düzenlenen gösteride, polis ve eylemciler arasında başlayan arbede gece boyunca devam etti.
İlk 2 gece Paris banliyölerinde yaşanan olaylar, gece başkentin merkezine kadar sıçradı.
Fransız basınındaki haberlere göre, Paris'in 12. bölgesinde eylemciler bir karakola havai fişekle saldırdı.