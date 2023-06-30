BM: Fransa, kolluk kuvvetlerindeki ırkçılık ve ayrımcılık sorunlarını ciddi şekilde ele almalı

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Sözcüsü Ravina Shamdasani, Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında, Kuzey Afrika kökenli gencin 27 Haziran'da polis kurşunuyla öldürülmesi nedeniyle endişe duyduklarını söyledi.

Olayla ilgili soruşturma açıldığını dikkate aldıklarını vurgulayan ​​​​​​​Shamdasani, "Fransa'nın, kolluk kuvvetlerindeki derin ırkçılık ve ayrımcılık sorunlarını ciddi şekilde ele almasının zamanıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Shamdasani, barışçıl şekilde toplanmanın önemini vurgulayarak, yetkililerden, polisin gösterilerde şiddet içeren unsurları ele almak için güç kullanımının bazı ilkelere saygı gösterdiğine her zaman emin olmalarını istediklerini belirtti.

Söz konusu ilkelerin meşruluk, gereklilik, ölçülülük, ayrımcılık yapmama, ihtiyatlı olma ve hesap verilebilirlik olduğuna dikkati çeken Shamdasani, "Orantısız güç kullanımına ilişkin tüm iddialar, hızla soruşturulmalıdır." dedi.

800'den fazla kişi gözaltına alındı

Fransa'da göstericiler, aralarında karakol ve okulların da bulunduğu yüzlerce kamu binası ve aracı ateşe verdi, olaylarda 800'den fazla kişi de gözaltına alındı.

[Fotoğraf: Reuters]

Ülkedeki sokağa çıkanlar çoğunlukla 14-18 yaşındaki gençlerden oluşurken, 12-14 yaş aralığındaki bazı çocuklar da olaylara karıştı.