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Dünya
TRT Haber 01.07.2023 00:10

Fransız polisine 2017'de 'dur' ihtarına uymayanı 'vur' yetkisi verildi

Fransa'da 17 yaşındaki gencin öldürülmesinin ardından polislere verilen yetkiler tartışmaya açıldı. Bunlardan biri de 2017 yılında tanınan "dur" ihtarına uymayanı "vur" yetkisi. Fransız araştırmacılar yasanın ardından polis tarafından vurulan sürücülerin sayısının 6 kat arttığını belirtiyor.

Fransız polisine 2017'de 'dur' ihtarına uymayanı 'vur' yetkisi verildi
[Fotograf: Reuters]

Fransız polisi 17 yaşındaki Cezayirli gence "dur" ihtarı yaptı.

Polis, ihtara uymayan genci öldürdü, protestocular sokakları doldurdu

Uzmanlara göre Fransa'da terörle mücadele amacıyla alelacele alınan önlemler, bugün ülkedeki isyanın temelini oluşturuyor.

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Polisin sürücüleri vurma oranı 6 kat arttı

Fransa'da 2017'de polise, dur ihtarına uymayanı vurma yetkisi verildi.

Yetkinin kullanımında gerekli risk unsurları belirlenmediği gibi, polise kapsamlı eğitim de verilmedi.

Elde edilen verilere göre, yasanın kabulü ile, sürücülerin polis tarafından vurulma oranı 6 kat arttı. Sadece geçen yıl polis tarafından 'dur ihtarına uymadıkları için' araçlarında vurularak öldürülenlerin sayısı 13.

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17 yaşındaki Nahel'in Nanterre'de 27 Haziran'da vurularak öldürülmesinin ardından da, polise verilen bu yetki yeniden tartışmaya açıldı.

Bazı milletvekilleri, yasanın yürürlükten kaldırılması veya gözden geçirilmesi çağrısında bulundu.

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Yasayı destekleyenler de dahil yetkililer, polise tanınan izin kapsamında verilen eğitimin yetersiz kaldığı noktasında hemfikir. 

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