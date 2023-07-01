Kanada'dan Fransa'ya seyahat edecek vatandaşlarına uyarı

Kanada hükümetinden yapılan açıklamada, 17 yaşındaki bir çocuğun polis tarafından öldürülmesine tepki olarak Fransa şehirlerinde patlak veren protestoların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Fransa'ya seyahat edecek Kanada vatandaşlarına "yüksek derecede dikkatli olmaları" uyarısı yapıldı.

Fransa'da 27 Haziran'dan bu yana polis şiddetine karşı gösteriler düzenlendiği belirtilen açıklamada, Paris, Lyon ve Toulouse dahil olmak üzere ülke çapındaki diğer birçok şehirde yeni gösteriler planlandığı duyuruldu.

Açıklamada, "Göstericiler, hizmetlerde ve ulaşımda aksamalara neden oldu. Vandalizm, kundaklama ve göstericiler ile polis arasında şiddetli çatışmalar oluyor. Bazı durumlarda güvenlik güçleri kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullanıyor." ifadeleri kullanıldı.

Gelişmiş güvenlik önlemlerine işaret edilen açıklamada, gösterilerin ulaşım merkezleri, halka açık yerler ve özellikle Paris'teki turistik yerler gibi stratejik alanlarda olduğu kaydedildi.

Bir polisin, 27 Haziran'da Nanterre kentinde trafik kontrolü sırasında 17 yaşındaki sürücüyü vurarak öldürmesine ilişkin görüntüler, ülke genelinde infiale yol açtı. Devam eden olaylarda 1500'e yakın kişi gözaltına alındı, 200'den fazla polis memuru yaralandı.