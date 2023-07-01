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Dünya
TRT Haber-AA 01.07.2023 04:41

Fransa yangın yerine döndü: Zırhlı araçlar devreye girdi

Fransa'da 17 yaşındaki gencin polis kurşunuyla ölmesinin ardından başlayan ve ülkeyi yangın yerine çeviren protestoları bastırmada kolluk kuvvetleri yetersiz kalınca devreye zırhlı araçlar girdi. Yoğun gözaltılara rağmen kundaklama ve yağmalar sürerken Marsilya'da Belediye Başkanı takviye kuvvet talep etti.

Fransa yangın yerine döndü: Zırhlı araçlar devreye girdi

Ülke basınındaki haberlere göre, birçok kentinde protestoların şiddet sarmalına dönüştüğü Fransa'da her an farklı bir noktada bir olay patlak veriyor.

Protestoların ilk başladığı Nanterres başta olmak üzere Marsilya, Woippy dahil birçok bölge ve kentte meydanlara zırhlı araçlar konuşlandı.

Fotoğraf: Reuters[Fotoğraf: Reuters]

Nanterres’de de zırhlı bir araç polisler eşliğinde sokaklarda devriye atmaya başlarken Metz yakınındaki Woippy'de bir zırhlı araç protestocuları püskürtmek için ara sokaklara daldı.

Fransız basını zırhlı araçların başka bölgelere de sevk edildiğini aktardı.

Fransa'daki olaylarda 1000 kişi gözaltına alındı
Fransa'daki olaylarda 1000 kişi gözaltına alındı

Gözaltılara karşın kundaklama ve yağmalar sürüyor

Öte yandan, Toulouse kentinde de akşam başlayan protestolarda polis şiddet olaylarına başvurduğu gerekçesiyle 19 kişiyi gözaltına aldı.

Kentte ayrıca çok katlı bir apartman, sakinleri uykudayken ateşe verildi.

Metz kentinde de protestocularca kundaklanan bir multimedya kütüphanesi tamamen yanarken Ales şehrinde yoğun havai fişekli saldırının hedefi olan bir polis karakolunda yangın çıktı.

Fotoğraf: Reuters[Fotoğraf: Reuters]

Montpellier şehrinde protestocuların bir liseyi hedef aldığı olaylarda, Pithiviers şehrinde bir tarlanın ateşe verildiği ve alevlerin hızla çevreye yayıldığı belirtildi.

Paris'in 13. bölgesinde göstericiler bir yola kurdukları barikatları ateşe verdi.

Ayrıca Lyon kentinde bir motosiklet bayisi soyuldu.

Türkiye'nin Paris Büyükelçiliğinden Fransa için seyahat uyarısı
Türkiye'nin Paris Büyükelçiliğinden Fransa için seyahat uyarısı

Marsilya'da silah dükkanını yağmaladılar

Marsilya'da ATM ve mağazalara saldırdılar. Ellerine geçirdikleri nesneleri polis araçlarına fırlattılar.

Göstericiler Marsilya'da silah satılan bir dükkanı yağmaladı bazı tüfekleri aldı. 

Fransa'da göstericiler bir silah dükkanını yağmaladı
Fransa'da göstericiler bir silah dükkanını yağmaladı

Belediye Başkanı hükümetten takviye kuvvet istedi

Şiddet olaylarının yeni merkez üssü haline gelen Marsilya'da ise Belediye Başkanı Benoit Payan kentte kontrol altına alınmayan yağmalar nedeniyle hükümete bir an önce takviye kolluk kuvveti göndermesi çağrısı yaptı.

Payan olayları sert bir dille kınadığını belirtti.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ise kente takviye ekiplerin geldiğini 80'den fazlası Marsilya'da olmak üzere 270 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Türkiye'nin Paris Büyükelçiliğinden Fransa için seyahat uyarısı
Türkiye'nin Paris Büyükelçiliğinden Fransa için seyahat uyarısı

Fransa'ya seyahat uyarısı

Fransa'da yaşanan olaylar üzerine Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği seyahat uyarısı mesajı yayınladı.

Mesajda, başta Paris olmak üzere, Fransa’da bulunan veya Fransa’ya seyahat edecek Türk vatandaşlarının, gösteri alanlarından uzak durmaları ve acil durumlarda Konsolosluk Çağrı Merkezi’ni aramaları istendi.

Sokağa çıkma yasağı uygulanıyor

Ülke genelindeki olaylarda 250 güvenlik görevlisi yaralandı, 1000 kişi göz altına alındı, olaylar sırasında binadan atlayan bir kişi ise hayatını kaybetti.

4 kentte, pazartesi gününe kadar gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Fransa İçişleri Bakanlığı ülke çapında 45 bin polis ve jandarma görevlendirdi. 

Fransa Başbakanı duyurdu: OHAL dahil tüm ihtimaller masada
Fransa Başbakanı duyurdu: OHAL dahil tüm ihtimaller masada

Ne olmuştu?

Polis, 27 Haziran'da, Nanterre'de, içinde 3 kişi bulunan ve "dur" ihtarına uymayan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücüyü öldürmüştü.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.

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