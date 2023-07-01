Kuveyt'ten Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına izin veren İsveç'e nota

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Yardımcısı Cerrah Cabir el-Ahmed es-Sabah'ın İsveç'in Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Kuveyt Büyüekelçisi Anderson'ı bakanlığa çağırdığı belirtildi.

Stockholm'de bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim yakılması dolayısıyla Anderson'a protesto notası verildiği aktarılan açıklamada, "İsveç hükümetine bu tür eylemlere izin verilmesine son verme sorumluluğunu üstlenme ve bu ihlallerin tekrarını önlemek için derhal harekete geçme" çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca konuyla ilgili olarak Kuveyt Dışişleri Bakanı Salim Abdullah el-Cabir es-Sabah'ın İsveçli mevkidaşı Tobias Billström ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği aktarıldı.

İsveç hükümetine "derhal harekete geçin" çağrısı

Kuveyt Dışişleri Bakanı Sabah, görüşmede, ülkesinin "Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına izin verilmesini tamamen reddettiğini ve kınadığını" ifade etti.

İsveç hükümetini "birlikte yaşama, hoşgörü ve ılımlılık çağrısı yapan tüm uluslararası ilkelerle çelişen bu tür eylemlere izin verilmesinden sorumlu" tutan Sabah, İsveç hükümetini "Müslümanların kutsallarını hedef alan ve tekrarlanan hakaretleri önlemek için derhal harekete geçmeye ve faillerden hesap sormaya" çağırdı.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika isimli bir kişi 28 Haziran'da Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.