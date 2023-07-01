Az Bulutlu 26.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 01.07.2023 19:22

Hollanda Kralı, ülkesinin kölelikteki rolü nedeniyle özür diledi

Hollanda Kralı Willem Alexander, ülkesinin kölelikteki rolü nedeniyle resmen özür diledi.

Hollanda Kralı, ülkesinin kölelikteki rolü nedeniyle özür diledi
[Fotograf: Reuters]

Hollanda Kralı Willem Alexander, Hollanda'nın köle ticaretini yasaklamasının yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törende, ülkesinin kölelikteki rolüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Alexander, "Bugün karşınızda duruyorum. Bugün kralınız ve hükümetin bir üyesi olarak bizzat özür diliyorum. Kelimelerin ağırlığını kalbimde ve ruhumda hissediyorum." ifadesini kullandı.

Orange-Nassau Hanedanlığı'nın kölelikteki "kesin rolünün" belirlenmesi amacıyla bir çalışma yapılması için talimat verdiğini belirten Alexander, insanlığa karşı bu suç karşısında harekete geçmekteki açık şekildeki başarısızlık için af diledi.

Başbakan Rutte de özür dilemişti

Hollanda Başbakanı Mark Rutte de Aralık 2022'de ülkesinin kölelik tarihi ve köle ticaretindeki rolü sebebiyle hükümeti adına resmi olarak özür dilemişti.

Güney Amerika ve Afrika'nın kıyı kesimlerinde sömürge yönetimi kuran Hollanda, 16. yüzyılın sonlarında "Transatlantik" bölgesinde köle ticaretine başlamış ve "altın çağı"nı yaşadığı 17. yüzyılın ortasında Güney Amerika ile Avrupa arasındaki köle ticaretinin en önemli aktörlerinden biri olduktan sonra 1 Temmuz 1863'te köle ticaretini resmen yasaklamıştı.

ETİKETLER
Hollanda
Sıradaki Haber
Twitter çöktü mü? "Kullanım limiti aşıldı" ne demek?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:32
Kanada'dan Fransa'ya seyahat edecek vatandaşlarına uyarı
19:26
Kurban kazaları sebebiyle 29 bin 983 kişi tedavi gördü
19:01
Tarihi köprüler koruma altında
18:46
Gaziantep'te 83 kilograma yakın uyuşturucu ele geçirildi
18:25
Adana'da arsa payı anlaşmazlığı sebebiyle bariyerlerle sokağı trafiğe kapattılar
18:36
Artvin'de bayram dönüşü trafik kazası: 8 yaralı
İstanbul'un tarihi ve turistik bölgelerinde bayram yoğunluğu
İstanbul'un tarihi ve turistik bölgelerinde bayram yoğunluğu
FOTO FOKUS
Yakalanan hırsız ekiplerin bayramını kutladı
Yakalanan hırsız ekiplerin bayramını kutladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ