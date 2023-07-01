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Dünya
TRT Haber 01.07.2023 17:11

Twitter çöktü mü? "Kullanım limiti aşıldı" ne demek?

Sosyal medya platformu Twitter'ın birçok kullanıcısı, "kullanım limiti aşıldı" uyarısıyla karşılaştı. Ana sayfa akışında ve profillere erişimde sorun yaşandı. Peki, duruma ilişkin Twitter'dan açıklama yapıldı mı? Twitter'ın kullanım limitleri nelerdir? Haberimizde...

Twitter çöktü mü? "Kullanım limiti aşıldı" ne demek?
[Fotograf: Reuters]

Birçok Twitter kullanıcısı, hesap sayfalarına erişimde ve tweet akışlarını görüntülemede problem yaşadı.

Kullanıcılar, "Kullanım limiti aşıldı" ve "Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene." uyarılarıyla karşılaştı.

Öte yandan internetteki erişim problemlerini raporlayan "DownDetector" adlı web sitesine Twitter için 6 binden fazla erişim hatası bildirimi yapıldı.

Duruma ilişkin henüz Twitter'dan bir açıklama yapılmadı.

Twitter'da neden limitler var?

Twitter'a göre limitler, Twitter'ın perde arkasındaki yoğunluğunun bir kısmını alıyor, hata sayfalarının görülme sıklığını azaltıyor ve kesinti sürelerini kısaltıyor.

Twitter limitleri neler?

Direkt Mesajlar: Günlük 500 adet

Tweetler: Günlük 2 bin 400 adet (Retweetler de tweet olarak sayılıyor)

Hesap e-postasında yapılan değişiklikler: Saatte 4 kez

Takip etme: Günlük teknik limit 400

Takip etme (hesaba göre): Bir hesabın takip ettiği kullanıcı sayısı 5 bin limitine ulaştığında, yeni takip etme istekleri hesaba özel oranda sınırlanıyor.

Söz konusu limitler aşıldığı zaman kullanıcılar limit aşımı uyarısıyla karşılaşıyor ancak bugün yaşanan erişim sorunun doğrudan limitlerle ilgili olmayabileceği değerlendiriliyor.

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