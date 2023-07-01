Sudan’da iç savaşın tarafları bayramın son gününde de çatıştı

Sudan'da görgü tanıkları, Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) Hartum'un güneyindeki karargahı iki koldan hedef aldığını ve saatlerce süren saldırıyı ordunun püskürttüğünü ileri sürdü.

Ordunun, başkentin güneyindeki Kuz, Rumeyla ve Cebra semtlerinde HDK’nin mevzilendiği noktalardaki çatışma alanını genişlettiğini belirten görgü tanıkları, Zırhlı Birlikler karargahı çevresindeki çatışmalarda HDK’nin ağır asker ve teçhizat kaybı yaşadığını ve çok sayıda üyesinin ordu tarafından ele geçirildiğini iddia etti.

Hızlı Destek Kuvvetleri ise 14 yaralı askerin Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne teslim edildiğini duyurdu.

Hava sahası 10 Temmuz’a kadar kapalı

Sudan Sivil Havacılık Otoritesi, insani yardım ve tahliye uçuşları haricinde hava sahasının kapatılması kararının 10 Temmuz’a kadar uzatıldığını duyurdu.

Sudan hava sahası, nisan ayı ortasında ordu ve HDK arasında çıkan iç savaşın ardından düzenli hava trafiğine kapatılmıştı.