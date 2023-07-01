Euclid'in seyahati başladı

Avrupa Uzay Ajansı, Euclid Uzay Teleskobu'nu uzaya gönderdi.

Euclid, ABD'nin Florida eyaletinden fırlatıldı.

SpaceX şirketine ait Falcon 9 roketiyle uzaya gönderilen teleskobun 'karanlık enerji' ve 'karanlık madde'ye ilişkin araştırmalara katkı sunması bekleniyor.

EUCLID yaklaşık 1 ay sürecek uzay yolculuğunun ardından, dünyaya 1 milyon 500 bin kilometre uzaklıktaki James Webb teleskobunun yanında konumlanacak.

Konumlandığı noktadan da iki milyar galaksiyi kapsayan 'evrenin en büyük haritası'nı çıkarması planlanıyor.

4 metre 70 santimetre uzunluğunda ve yaklaşık 3 buçuk metre genişliğindeki EUCLID'in ilk verilerini Ekim ayında dünyaya göndermesi bekleniyor.