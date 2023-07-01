Açık 23.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber 01.07.2023 22:25

Euclid'in seyahati başladı

Euclid Uzay Teleskobu, ABD'nin Florida eyaletinden başarıyla fırlatıldı. Konumlanması yaklaşık 1 ay sürecek olan teleskobun 'karanlık enerji' ve 'karanlık madde'ye ilişkin araştırmalara katkı sunması bekleniyor.

Euclid'in seyahati başladı
[Fotograf: AA]

Avrupa Uzay Ajansı, Euclid Uzay Teleskobu'nu uzaya gönderdi.

Euclid, ABD'nin Florida eyaletinden fırlatıldı.

SpaceX şirketine ait Falcon 9 roketiyle uzaya gönderilen teleskobun 'karanlık enerji' ve 'karanlık madde'ye ilişkin araştırmalara katkı sunması bekleniyor.

EUCLID yaklaşık 1 ay sürecek uzay yolculuğunun ardından, dünyaya 1 milyon 500 bin kilometre uzaklıktaki James Webb teleskobunun yanında konumlanacak.

Konumlandığı noktadan da iki milyar galaksiyi kapsayan 'evrenin en büyük haritası'nı çıkarması planlanıyor.

4 metre 70 santimetre uzunluğunda ve yaklaşık 3 buçuk metre genişliğindeki EUCLID'in ilk verilerini Ekim ayında dünyaya göndermesi bekleniyor.

ETİKETLER
ABD SpaceX Uzay Çalışmaları
Sıradaki Haber
Fransa Adalet Bakanı çocukları protestolara karışan ebeveynleri tehdit etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:07
Çorum’da trafik kazası: 9 yaralı
21:51
Rize-Artvin Havalimanı'na yurt dışından ilk sefer gerçekleşti
21:32
Ocaktaki yemeği unutup uyudu, komşusu kapıyı kırarak kurtardı
21:12
Fransa Adalet Bakanı çocukları protestolara karışan ebeveynleri tehdit etti
20:55
Fransa'da 17 yaşındaki gencin polis kurşunuyla öldüğü olaya ilişkin ses kaydı çıktı
20:42
Suudi Arabistan, 2024 hac sezonu için ön hazırlıklara başladığını açıkladı
İstanbul'da gün batımı
İstanbul'da gün batımı
FOTO FOKUS
Fransa'da sokaklar savaş alanına döndü
Fransa'da sokaklar savaş alanına döndü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ