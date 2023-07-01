Açık 24.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 01.07.2023 20:41

Suudi Arabistan, 2024 hac sezonu için ön hazırlıklara başladığını açıkladı

Suudi Arabistan, 2024 yılı için ülke tarihinin ilk erken hac organizasyonu prosedürlerinin başladığını duyurdu.

Suudi Arabistan, 2024 hac sezonu için ön hazırlıklara başladığını açıkladı
[Fotograf: İHA]

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia, hac mevsiminin tamamlanmasının ardından basın toplantısı düzenledi.

Bakanlık tarihinde ilk kez, 2024 hac sezonu için ön hazırlık belgesinin ilgili ülkelerdeki hac işleri dairelerine teslim edildiğini aktaran Rabia, ön hazırlığın amacının, hacılar için seçkin ve daha iyi hizmet sunmak olduğunu söyledi.

Rabia, böylelikle söz konusu ülkeler ve hacı adaylarının erken hazırlık yapabileceğini kaydetti.

Hac ve Umre Bakanı Rabia, daha önce yaptığı açıklamada, bu yıl hacı olan kişi sayısının 150 ülkeden 1 milyon 845 bin kişiye ulaştığını, toplam hacı sayısından 184 bin 130 kişinin ise Suudi Arabistan vatandaşı olduğunu söylemişti.

ETİKETLER
Kabe Hac Suudi Arabistan Mekke
Sıradaki Haber
Musk açıkladı: Twitter'da geçici sınırlar uygulandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:55
Fransa'da 17 yaşındaki gencin polis kurşunuyla öldüğü olaya ilişkin ses kaydı çıktı
20:33
Fransa'da sokaklar savaş alanı: 10 kentte sokağa çıkma yasağı uygulanıyor
20:43
Musk açıkladı: Twitter'da geçici sınırlar uygulandı
19:48
Yassıada önlerinde arızalanan tekne kurtarıldı
19:41
Scholz: Müslüman karşıtı nefrete yer verilmemesi lazım
19:37
Kenya'da trafik kazası: 51 kişi öldü
İstanbul'un tarihi ve turistik bölgelerinde bayram yoğunluğu
İstanbul'un tarihi ve turistik bölgelerinde bayram yoğunluğu
FOTO FOKUS
Fransa'da sokaklar savaş alanına döndü
Fransa'da sokaklar savaş alanına döndü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ