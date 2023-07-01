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Dünya
TRT Haber 01.07.2023 20:25

Musk açıkladı: Twitter'da geçici sınırlar uygulandı

Twitter'da ana sayfa akışında ve profillere erişimde sorun yaşandı. Elon Musk Twitter’daki aşırı veri çekimini ve sistem manipülasyonlarını önlemek için geçici sınırlar uyguladıklarını açıkladı.

Musk açıkladı: Twitter'da geçici sınırlar uygulandı
[Fotograf: AA]

Sosyal medya platformu Twitter'ın birçok kullanıcısı, "kullanım limiti aşıldı" uyarısıyla karşılaştı. Ana sayfa akışında ve profillere erişimde sorun yaşandı. 

Twitter'ın sahibi Elon Musk Twitter’daki aşırı veri çekimini ve sistem manipülasyonlarını önlemek için geçici sınırlar uyguladıklarını açıkladı:

Doğrulanmış hesaplar günde 6000 tweet, doğrulanmamış hesaplar günde 600 tweet, yeni ve doğrulanmamış hesaplar ise günde 300 tweet görüntüleyebilecek.

Ne olmuştu?

Sosyal medya platformu Twitter'ın birçok kullanıcısı, Kullanıcılar, "Kullanım limiti aşıldı" ve "Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene." uyarılarıyla karşılaştı.

Twitter çöktü mü? "Kullanım limiti aşıldı" ne demek?
Twitter çöktü mü? "Kullanım limiti aşıldı" ne demek?

Ana sayfa akışında ve profillere erişimde sorun yaşandı. 

Öte yandan internetteki erişim problemlerini raporlayan "DownDetector" adlı web sitesine Twitter için 6 binden fazla erişim hatası bildirimi yapıldı.

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