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Dünya
AA 01.07.2023 22:40

Azerbaycan'dan Fransa'ya seyahat edecek vatandaşlarına uyarı

Azerbaycan, protestoların devam ettiği Fransa'ya seyahat edecek vatandaşlarını "yüksek derecede dikkatli olmaları" yönünde uyardı.

Azerbaycan'dan Fransa'ya seyahat edecek vatandaşlarına uyarı
[Fotograf: AFP]

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Cezayir asıllı bir gencin polis tarafından vahşice öldürülmesi sonucu Fransa'da başlayan protestoların devam ettiği, polisin şiddet uyguladığı, yetkililerin yeterli adım atamadığı, sivil itaatsizlik ve ırkçı eğilimlerin arttığı belirtildi.

Açıklamada, "Tüm bunlar göz önünde bulundurularak Azerbaycan vatandaşlarının zorunlu olmadıkça Fransa'yı ziyaret etmemeleri, ziyaret edenlerin ise yüksek derece dikkatli olmaları tavsiye edilmektedir." denildi.

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Ayrıca Fransa'da bulunan Azerbaycan vatandaşlarından güvenlik kurallarına uymaları istendi.

Bir polisin, 27 Haziran'da Nanterre kentinde trafik kontrolü sırasında 17 yaşındaki sürücüyü vurarak öldürmesine ilişkin görüntüler, ülke genelinde infiale yol açmıştı. Devam eden olaylarda 1500'e yakın kişi gözaltına alınmış, 200'den fazla polis memuru yaralanmıştı.

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