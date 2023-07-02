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Dünya
AA 02.07.2023 00:29

Paris'teki gösteriler öncesi 37 kişi gözaltına alındı

Fransa'da araç içindeyken polisin açtığı ateşle bir gencin ölmesinin ardından başlayan protestolar devam ederken Paris'te 37 kişi gözaltına alındı.

Paris'teki gösteriler öncesi 37 kişi gözaltına alındı

Paris Emniyetinden yapılan açıklamaya göre, polis protesto düzenleneceği ihtimaline karşı Şanzelize Caddesi'nde kontrolleri artırdı.

Bu kapsamda yapılan üst aramalarında yanlarında silah yaralayıcı ve tehlikeli cisimler taşıdıkları gerekçesiyle 37 kişi yakalandı.

Polis 375 kişiyi kimlik kontrolünden geçirerek üst araması yaparken, güvenlik güçleri Şanzelize'deki vatandaşları tahliye etmeye başladı.

Paris'teki gösteriler öncesi 37 kişi gözaltına alındı

Emniyetin Twitter hesabından yapılan paylaşımda ele geçirilen cisimler arasında sapan, eldiven, molotofkokteyli, muşta ve benzeri yaralayıcı cisimler olduğu görüldü.

Fransa'da Şanzelize'deki turistler dahil herkes tahliye ediliyor
Fransa'da Şanzelize'deki turistler dahil herkes tahliye ediliyor

Diğer yandan kameralara yansıyan görüntülerde polisin Paris'te, gazetecilerin görüntü almasını engellemek için kameralara el fenerleri tutması dikkati çekti.

Fransa'da sokaklar savaş alanı: 10 kentte sokağa çıkma yasağı uygulanıyor
Fransa'da sokaklar savaş alanı: 10 kentte sokağa çıkma yasağı uygulanıyor

Emniyet güçleri, talan ve yağmaları önlemek için caddedeki lüks mağazaların önüne polis araçları konuşlandırmıştı.

Kolluk kuvvetleri protestoculara plastik mermiyle ateş etti

Olayların yoğunlaştığı Marsilya kentinde özel müdahale kolluk kuvvetleri, protestoculara plastik mermilerle ateş açtı.

Montpellier kentinde de başlayan protestolar ise şiddet olaylarına sahne oluyor.

Fransa'daki şiddetli protestolar

Fransız polisi 27 Haziran'da Nanterre'de, içinde 3 kişi bulunan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki Nael M. adlı sürücüyü öldürmüştü.

Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.

Genci öldüren polis açığa alınmış ve tutuklu olarak yargılanmasına karar verilmişti.

Ülkenin bir çok yerinde hala devam eden olaylı protestolarda, şu ana kadar 2000'den fazla kişi gözaltına alındı, 200'den fazla polis memuru yaralandı.

Ayrıca Paris, Marsilya, Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağma olayları yaşanmıştı.

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