Ülke genelinde 250 farklı noktada gerçekleşen gösterilerde katılımcı sayısı resmi verilere göre 806 bin, sendikalara göre ise 1,5 milyonu buldu.

Gösterilerin odak noktası olan başkent Paris'te ise yine sendikalara göre, 250 bin kişi Macron yönetimini protesto etti.

[Fotoğraf: AA]

Polisle protestocular arasında arbede yaşandı

Ülkenin dört bir yanına yayılan gösterilerde, başkent dışında da polisle protestocular arasında arbede yaşandı.

Fransız havayolu şirketi Air France, Transavia ve Ryanair, greve bağlı olarak yarın da çok sayıda uçuşun iptal edildiğini duyurdu.

[Fotoğraf: AA]

Sendikalar, ülkeyi adeta felce uğratan grevlerin pazartesi gününe kadar süreceğini açıkladı.

Emniyet yetkilileri, Paris'te 90 göstericinin gözaltına alındığını aktardı, yarın için de uçak seferlerinin yüzde 20'si iptal edildi.

[Fotoğraf: AA]

Paris'te olağanüstü güvenlik önlemleri

Paris'te polis, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın etrafında barikat kurarak yoğun güvenlik önlemleri aldı. Başkentte güvenlik için 180'i motorlu 6 bin polis görevlendirildi.

Sarı yeleklilerin de katıldığı gösteriler nedeniyle ülkenin sembolü Eyfel Kulesi kapatıldı, hızlı tren seferlerinin büyük kısmı iptal edildi.

[Fotoğraf: AA]

Paris'teki ilk ve orta dereceli okullarda görevli öğretmenlerin yaklaşık yüzde 80'i iş bıraktı.

AA foto muhabiri, gazeteciler ve bazı göstericiler yaralandı

Gösterileri yakından takip eden AA foto muhabiri Mustafa Yalçın, güvenlik güçlerinin fırlattığı gaz kapsülünün yüzündeki maskeyi delmesi sonucu gözünden yaralandı.

Maske camının kırılmasıyla kanlar içerisinde kalan Yalçın'a ilk müdahale olay yerindeki sağlık görevlilerince, ardından doktorlar tarafından ambulansta yapıldı.

Bilinci yerinde olan Yalçın'ın tedavisi hastanede devam ediyor.

Öte yandan, Fransız medyasında yer alan habere göre, Taha Bouhafs ve Gaspard Glanz isimli gazeteciler de gösterilerde yaralandı.

Haberlerde, polisle yaşanan arbedenin ardından bazı göstericilerin yaralandığı ifade edildi.

Bakan Varank'tan geçmiş olsun mesajı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Fransa maçından sonra futbolcularımızın asker selamını ölümsüzleştiren kareyi çeken başarılı foto muhabiri Mustafa Yalçın'a Rabbim şifa versin. İnşallah çabucak iyileşir." ifadelerine yer verdi.

Emeklilik reformu tepkisi

Sarı yeleklilerin gösterilerinin ardından çok sayıda sektör çalışanı, bugün itibarıyla Macron yönetiminin hazırladığı emeklilik reformuna tepki göstermek amacıyla ülke genelinde süresiz grev başlattı.

[Fotoğraf: AA]

Söz konusu reform, emeklilikte memur ve işçi ayrımını, ayrıcalıkları kaldırmayı, emeklilik yaşını kademeli olarak 62'den 64'e çıkarmayı öngörüyor ve onlarca sektörü olumsuz etkilemesi bekleniyor.

Greve gidenler arasında Paris ve çevresinde toplu taşımayı düzenleyen RATP, Fransız Ulusal Demir Yolları Şirketi (SNCF) ve Fransız hava yolu şirketi Air France çalışanları, polisler, doktorlar, hemşireler, acil servis görevlileri de dahil sağlık çalışanları, öğrenciler, öğretmenler, memurlar, avukatlar, tarım işçileri, postane çalışanları, taksi ve nakliye şoförleri, elektrik üretim ve dağıtım şirketi EDF, otomotiv üreticisi Renault ve rafineri çalışanları bulunuyor.

[Fotoğraf: AA]

Kaynak: AA