Fransız La Depeche gazetesinin haberinde, Bon-Encontre'deki marketin dün gece kundaklandığı ve duvarına Nazilerin sembolü gamalı haç çizildiği aktarıldı.

Kasım 2021'de açılan marketin içinin tamamının yangında zarar gördüğü ancak yaralananın olmadığı öğrenildi.

Polisin kundaklama olduğu konusunda şüphesinin bulunmadığı, olaya ilişkin soruşturma başlattığı belirtildi.

Olay nedeniyle markette çalışan 3 kişi de işsiz kaldı.

"Bu ırkçı saldırılar korkunç ve failleri ağır şekilde cezalandırılmalıdır"

Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa Hareketinden milletvekili Mathilde Panot, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, olaya tepki göstererek, "Yine aynı medya ve siyasetçiler tarafından Müslüman nefreti yapılıyor" ifadesini kullandı.

Fransız yazar ve siyasetçi Thomas Portes, Twitter hesabından, "Bu ırkçı saldırılar korkunç ve failleri ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Aşırı sağın fikirlerinin nereye doğru geldiği açık" paylaşımını yaptı.