Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sözcüsü Amir Nuri, kentin güneyindeki Riyad nahiyesi yakınlarında Irak federal polisine ait bir gözlem noktasına yönelik silahlı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Saldırının terör örgütü DEAŞ tarafından Ahmed et-Tayyar köyü yakınındaki gözlem noktasına yapıldığını belirten Nuri, hafif silahların kullanıldığı saldırı sonucu 2 polisin öldüğünü, 1 polisin de ağır yaralandığını açıkladı.

Saldırının ardından soruşturma başlatıldığını kaydeden Nuri, yakın zamanda bölgede operasyon başlatılacağı bilgisini verdi.

DEAŞ'ın saldırıları devam ediyor

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden yaklaşık 4 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.