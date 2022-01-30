ABD'nin doğu yakası kara teslim....

New York, Boston ve Massachusetts'i kar fırtınası vurdu.

6 binden fazla uçuş iptal oldu, 100 binden fazla kişi elektriksiz kaldı.

4 eyaletteki çeşitli bölgelerde acil durum ilan edildi.

Kar kalınlığı birçok bölgede 60 santimetreyi aştı, kıyı bölgelerinde dev dalgalar su taşkınlarına yol açtı.

[Fotoğraf: AFP]

Chicago'da kargo uçağı pistte kaydı

New York Valisi, soğukların hayatı tehdit edecek seviyede olabileceğini söyledi. Ancak dondurucu soğuğa rağmen New York'ta karın keyfini çıkaranlar da vardı.

Chicago'da etkili olan kar nedeniyle bir kargo uçağı pistte kaydı. China Airlines'a ait uçak bagajları taşıyan araçlara çarptı. Uçakta hasar meydana geldi.

Avrupa'nın kuzeyinde etkili olan şiddetli fırtınada 3 kişi öldü

Avrupa'nın kuzeyinde de Malik Fırtınası etkili oluyor.

İskoçya'da ağaçların devrilmesi sonucu bir çocuk ve kadın hayatını kaybetti. Danimarka'da fırtına nedeniyle bir kişi öldü. Aşırı yağış sonucu su baskınları oldu, köprüler ulaşıma kapatıldı.

İsveç'te binlerce eve elektrik verilemiyor. Norveç ve Finlandiya'da kar fırtınası hayatı olumsuz etkiliyor.

Almanya'da Nadia Fırtınası sele yol açtı

Almanya'nın kuzeyindeki kıyı bölgelerde etkili olan Nadia Fırtınası sele yol açtı. Düşen tabela nedeniyle bir kişi öldü. Elbe Nehri'nde su seviyesi yükseldi, kara ve demir yollarında ulaşım aksadı. Liman kenti Hamburg'un ünlü balık pazarı su altında kaldı.

Polonya'da fırtına 1 can aldı

Polonya'da rüzgarın hızı saatte 180 kilometreye ulaştı. Aracının üzerine ağaç devrilen bir kişi hayatını kaybetti. Ülke genelinde 500 binden fazla ev elektriksiz kaldı.