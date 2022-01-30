Haber Giriş: 30 Ocak 2022 Pazar 10:45Son Güncelleme: Kaynak: İHA
ABD'de kar fırtınası: Kargo uçağı kayarak bagaj arabalarına çarptı
ABD'de kar fırtınası yaşanıyor. Bir kargo uçağı da yağan karın etkisiyle kayarak bagaj arabalarına çarptı.
ABD’nin Şikago kentindeki O’Hare Uluslararası Havalimanı’nda China Airlines’a ait bir jumbo jet kargo uçağı, kar fırtınası nedeniyle kayarak içinde bagajların bulunduğu arabalara çarptı.
Cuma günü yerel saatle 05.10'da meydana gelen kazada uçağın bir motorunun ve bazı bölümlerinin hasar gördüğü öğrenildi.
Kazada ölen veya yaralanan olmadı
Etiketler: ABD Fırtına Kar Yağışı
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