Bolivya'nın orta kesiminde bir yolcu otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle 400 metre yükseklikten yuvarlandı.

Kazada ilk belirlemelere göre 11 kişi öldü, çok sayıda yolcu da yaralandı.

Yaralananlar arasında iki çocuğun da bulunduğu ve yaralıların hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Otobüste kaç yolcunun bulunduğu ise bilinmiyor.

