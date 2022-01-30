Haber Giriş: 30 Ocak 2022 Pazar 06:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bolivya'da otobüs uçuruma yuvarlandı: 11 ölü
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]
Güney Amerika ülkesi Bolivya'da yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti.
Bolivya'nın orta kesiminde bir yolcu otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle 400 metre yükseklikten yuvarlandı.
Kazada ilk belirlemelere göre 11 kişi öldü, çok sayıda yolcu da yaralandı.
Yaralananlar arasında iki çocuğun da bulunduğu ve yaralıların hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Otobüste kaç yolcunun bulunduğu ise bilinmiyor.
Etiketler: Trafik Kazası
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