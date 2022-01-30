Ülkelerinden 7 bin kilometre uzakta, Atlas Okyanusu'nda avlanıyorlar.

Türk balıkçılar 6 yıldır ekmeklerini Moritanya'nın bereketli sularında arıyorlar.

Moritanya karasularında Türk balıkçılara ait 71 gemi faaliyet gösteriyor. Balıkçılar, ağlarını hem kıyıda hem de 12 mil açıkta atıyorlar.

"Tutulan balıklar birçok ülkeye ihraç ediliyor"

O balıkçılardan biri olan Murat Süer, "Tuttuğumuz balıklar Türkiye'deki gibi sardalya, istavrit, kolyoz. Bu balıkları tutuyoruz. Konsültasyon fabrikalarında şoklanıyor ve buradan dünyanın birçok ülkesine ihracat oluyor" dedi.

Balık yemi de üretiliyor

Moritanya'daki bu yatırımların bütçesi 200 milyon doları buluyor. Balık yeminin ham maddesi balık unu da yine Türk yatırımcıların fabrikalarında üretiliyor.

Süreç hakkında bilgi veren Süer, şunları söyledi:

"Soğuk sistemlerimizle sıfır dereceye getirip konsültasyon fabrikalarına getiriyoruz. Balığın artan kısımları un fabrikalarında un da oluyor. Ama ağırlık şu an konsültasyon balığı."

"Moritanya halkıyla aramız çok iyi"



Moritanya halkının Türk yatırımlarından memnun olduğunu ifade eden Süer, "İlk geldiğimizde bizim pek beceremeyeceğimizi düşündüler ama şu an halk olarak, çalışanlar olarak Moritanya halkıyla aramız çok iyi. İlk geldiğimizde 50 kişi çalışıyorduk, şu an bin 500, 2 bin kişiye hakın istihdam sağladık" açıklamasını yaptı.