Avustralya, ünlü tenisçi Novak Djokovic'in ardından ABD’li ünlü hip hopçu Kanye West'i konuşuyor.

Başbakan Scott Morrison, ülkede bir dizi konser planlayan West'in tek doz aşıyla ülkeye giremeyeceğini söyledi.

Morrison, “Kurallar tüm aşı dozlarının yapılmış olması gerektiğini söylüyor. Kim olduğunuz önemli değil” dedi.

Djokoviç sınır dışı edildi

Koronavirüs aşısı olmayan Djokoviç, halk sağlığı ve düzeni için risk oluşturduğu gerekçesiyle sınır dışı edilmişti.