Haber Giriş: 30 Ocak 2022 Pazar 00:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kanye West'in Avustralya'ya girişine 'aşı' engeli
[Fotoğraf: AP (Arşiv)]
Avustralya'da ünlü tenisçi Djokovic'in ardından ABD'li sanatçı Kanye West'in ülkeye girişi gündeme geldi. Başbakan Morrison, tek doz aşı olmuş West'in girişine izin verilmeyeceğini açıkladı.
Avustralya, ünlü tenisçi Novak Djokovic'in ardından ABD’li ünlü hip hopçu Kanye West'i konuşuyor.
Başbakan Scott Morrison, ülkede bir dizi konser planlayan West'in tek doz aşıyla ülkeye giremeyeceğini söyledi.
Morrison, “Kurallar tüm aşı dozlarının yapılmış olması gerektiğini söylüyor. Kim olduğunuz önemli değil” dedi.
Djokoviç sınır dışı edildi
Koronavirüs aşısı olmayan Djokoviç, halk sağlığı ve düzeni için risk oluşturduğu gerekçesiyle sınır dışı edilmişti.
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