Fransa Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 178 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüse bağlı can kaybı sayısı 130 bin 456'ya çıktı.

Ülkede son 24 saatte 332 bin 398 kişide virüs görüldü. COVID-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 33,3'e yükseldi.

Hastanelerde 3 bin 634'ü yoğun bakımda olmak üzere 31 bin 282 kişinin tedavisine devam ediliyor.