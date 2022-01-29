Haber Giriş: 29 Ocak 2022 Cumartesi 22:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İtalya'nın Cumhurbaşkanı yeniden Sergio Mattarella oldu
[Fotoğraf: AFP (Arşiv]
İtalya’da Cumhurbaşkanlığı seçimini Sergio Mattarella kazandı. Mattarella ikinci kez bu göreve seçilerek ülkenin 13. Cumhurbaşkanı oldu.
İtalya'nın yeni Cumhurbaşkanı Parlamento'da 8'inci turda yapılan oylamada belli oldu.
Cumhurbaşkanlığı için hükümet ortaklarının uzlaşmasının ardından yapılan oylamada Sergio Mattarella 759 oy aldı.
Mattarella ikinci kez cumhurbaşkanlığı görevini üstlendi.
80 yaşındaki Mattarella 7 yılllık bir süre için görev yapacak.
Etiketler: İtalya Son Dakika
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