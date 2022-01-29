Haber Giriş: 29 Ocak 2022 Cumartesi 20:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gürcistan'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 5 ölü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, doğal gaz sobasından sızan karbonmonoksitten zehirlenen 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Gürcistan'ın başkenti Tiflis'in gaz tedarik şirketi "Tbilisi Energy" tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Gldani kentindeki bir apartmanda yaşayan 5 kişi gaz sızıntısı nedeniyle yaşamını yitirdi.
Açıklamada, "Acil servis çalışanlarının ifadesine göre, daireye girerken doğal gaz sobası açık ve gazı yanmış halde bulundu." ifadesi kullanıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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