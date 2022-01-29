Gürcistan'ın başkenti Tiflis'in gaz tedarik şirketi "Tbilisi Energy" tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Gldani kentindeki bir apartmanda yaşayan 5 kişi gaz sızıntısı nedeniyle yaşamını yitirdi.

Açıklamada, "Acil servis çalışanlarının ifadesine göre, daireye girerken doğal gaz sobası açık ve gazı yanmış halde bulundu." ifadesi kullanıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.