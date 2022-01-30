Haber Giriş: 30 Ocak 2022 Pazar 00:00Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Meksika'da minibüs devrildi: 12 ölü
[Fotoğraf: İHA]
Meksika’da seyir halindeki minibüs otoyoldan çıkarak devrildi. Kazada 12 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.
Meksika’nın Jalisco eyaletinde yer alan Lagos de Moreno şehri yakınlarında seyir halindeki bir minibüs otoyoldan çıkarak devrildi.
Kazada minibüste bulunan 12 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı.
Sağlık yetkilileri, yaralılardan 6’sının durumunun ciddi olduğunu ve hastaneye kaldırıldırıldıklarını duyurdu.
[Fotoğraf: İHA]
Kazada yaşamını yitirenlerden 5’inin cesedi minibüsten çıkarılırken, diğer 7 kişinin çıkarılması için ise çalışmalar devam ediyor.
Yetkililer, kazanın nedeninin henüz belirlenemediğini aktardı.
Etiketler: Meksika Trafik Kazası
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