Meksika’nın Jalisco eyaletinde yer alan Lagos de Moreno şehri yakınlarında seyir halindeki bir minibüs otoyoldan çıkarak devrildi.

Kazada minibüste bulunan 12 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı.

Sağlık yetkilileri, yaralılardan 6’sının durumunun ciddi olduğunu ve hastaneye kaldırıldırıldıklarını duyurdu.

[Fotoğraf: İHA]

Kazada yaşamını yitirenlerden 5’inin cesedi minibüsten çıkarılırken, diğer 7 kişinin çıkarılması için ise çalışmalar devam ediyor.

Yetkililer, kazanın nedeninin henüz belirlenemediğini aktardı.