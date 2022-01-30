Haber Giriş: 30 Ocak 2022 Pazar 20:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pakistan'da rahiplerin bulunduğu araca silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
[Harita: TRT Haber]
Pakistan'ın kuzeyinde bir otomobile silahlı saldırı düzenlendi. İçinde rahiplerin bulunduğu öğrenilen otomobildeki bir rahip silahlı saldırıda yaşamını yitirirken, bir diğeri yaralandı.
Polis yetkilileri, saldırganların, Peşaver kentinde 3 rahibin bulunduğu otomobile silahlı saldırı düzenlediğini açıkladı.
Saldırıda 75 yaşındaki rahip William Siraj'ın hayatını kaybettiğini belirten yetkililer, otomobildeki diğer iki rahipten birinin yaralandığını, diğerinin durumunun iyi olduğunu söyledi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Pakistan
Son Haberler
- 21:49
- 21:37
- 21:22
- 21:14
- 21:06
Sıradaki Haber
Sudan'daki protestolarda can kaybı 79'a çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz