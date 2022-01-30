Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Asya'daki ada ülkesi Maldivler'e Türkiye'nin Dışişleri Bakanı düzeyindeki ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Maldivler’in başkenti Male’de, Maldivler Dışişleri Bakanı Abdulla Shahid ile ortak basın toplantısı düzenledi.

[Fotoğraf: AA]

İki ülke arasında ticaret, tarım, çevre, diplomasi ve kültürel iş birliği alanlarında anlaşmalar imzalandı.

Bakan Çavuşoğlu, "Bugün imzaladığımız anlaşmalardan bir tanesi ticaret ve ekonomik işbirliği ile ilgili. Bu çerçevede Karma Ekonomik Komisyon kurulacak. Ticaret hacmimizin önümüzdeki iki yıl boyunca 100 milyon dolara çıkarılabilmesini hedefliyoruz" dedi.

İki bakan, turizmin desteklenmesi için karşılıklı vize kolaylığı sağlanması konusuna da değindi.

Türkiye ile Bahreyne arasındaki diplomatik ilişkilerin 50'nci yılı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Maldivler'de, bir sonraki ziyaret noktası olan Bahreyn'den basın mensuplarına da demeç verdi.

Türkiye ile Bahreyn arasındaki diplomatik ilişkilerin 50'nci yılı olduğuna dikkati çekerek, iki ülke arasındaki ilişkileri artırmanın tüm bölgenin çıkarına olacağını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

"Körfez ülkeleri arasındaki diyalog ve iş birliğini memnuniyetle karşıladık"

İki ülkenin zor zamanlarda yan yana durduğunu ifade eden Çavuşoğlu,, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından bölgeden Türkiye'yi ziyaret eden ilk liderin Bahreyn Kralı olduğunu hatırlattı.

Türkiye ile Bahreyn'in "Bütün, istikrarlı ve güvenli bir Körfez bölgesi" vizyonuna sahip olduğunun altını çizen Dışişleri Bakanı, "Körfez ülkeleri arasındaki diyalog ve iş birliğini Türkiye memnuniyetle karşıladı" dedi.